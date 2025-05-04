Возложение цветов к памятнику Свободы в честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвии
У памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.
Парад, шествия, концерты и церемонии: Латвия отмечает 35 лет независимости
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городе Талси идет День Национальных вооруженных сил — праздник Свободы, а также по всей Латвии проходит множество других мероприятий.
Военный парад в Талси
Праздничные мероприятия начались в 9:00 с богослужения в евангелическо-лютеранской церкви Талси.
Следом прошел военный парад, в котором приняли участие подразделения и техника Национальных вооруженных сил Латвии, а также союзных государств. Командовал парадом полковник Эдмунд Свенч, командир 4-й Курземской бригады Земессардзе.
С 11:00 до 16:00 на улице Эзера, на стоянке рынка Талси и возле скейт-парка размещены техника и информационные стенды подразделений Национальных вооруженных сил и Министерства внутренних дел. Посетители могут наблюдать различные показательные выступления.
В 14:00 на площадке Талсинской государственной гимназии - дружеский футбольный матч между военнослужащими союзных государств и командами самоуправления Талсинского края.
Рига: цветочная инсталляция у памятника Свободы и другие мероприятия
С 9:00 до 22:00 у памятника Свободы в Риге создается инсталляция под открытым небом "Цветочная Латвия". Каждый желающий может присоединиться, принеся весенние цветы и участвуя в создании контура Латвии.
В 10:30 у памятника Свободы прошла торжественная церемония возложения цветов с участием высших должностных лиц государства.
В 12:00 - торжественное заседание Сейма по случаю Дня восстановления независимости Латвийской Республики. В заседании принимает участие президент Латвии Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня.
В 12:30 на Ратушной площади в Старой Риге - ежегодная акция «Надень народный костюм в честь Латвии!», приуроченная к 35-летию восстановления независимости. Во время акции звучат выступления фольклорных коллективов.
В 13:25 у здания Сейма - торжественная церемония, посвященная единству стран Балтии и солидарности с Украиной, а также открыта уличная выставка в честь 35-летия восстановления независимости Латвии. В мероприятии принимает участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.
В 14:00 в Сейме - торжественный прием, посвященный 35-й годовщине восстановления независимости Латвийской Республики.
В 14:30 - традиционное шествие в народных костюмах от Ратушной площади до памятника Свободы.
В 15:00 на площади Свободы в Риге - торжественное мероприятие и концерт, посвященные 35-летию восстановления независимости Латвии. В рамках праздника - совместное пение фольклорных коллективов, а также речи государственных должностных лиц.