Женщина подала на развод, основываясь на гадании от ChatGPT. Что об этом думает сам ИИ?
В Греции произошел необычный случай: женщина подала на развод после того, как искусственный интеллект якобы "раскрыл" измену ее мужа, погадав на кофейной гуще.
По словам мужа, в их отношениях все резко изменилось после того, как жена, находясь в игривом настроении и следуя интернет-челленджу, попросила ChatGPT "прочитать" сфотографированную кофейную гущу. Задание — интерпретировать кофейную гущу — завершилось заключением искусственного интеллекта: муж якобы находится в любовной связи на стороне. Поверив интерпретации искусственного интеллекта, женщина — мать двоих детей — решила предпринять радикальный шаг и подала на развод.
Как рассказал муж в эфире греческой телепередачи To Proino, после того как пара выпила кофе, они сфотографировали кофейную гущу на дне чашки и попросили ChatGPT ее истолковать. «В моей чашке он “увидел” молодую женщину с инициалом “E”, о которой я якобы много думаю, и пояснил, что мое желание вступить с ней в отношения вскоре сбудется. Также “научное” заключение из чашки жены гласило, что я изменяю ей с молодой женщиной, которая хочет разрушить наш брак», — рассказал он. «Я воспринял это как полную чушь и просто посмеялся», — добавил он, отметив, что уже сталкивался с подобными кризисами в прошлом, когда жена консультировалась с астрологами, но лишь спустя год убеждалась, насколько ошибочными были их предсказания.
Комментируя ситуацию, адвокат мужа заявил в СМИ: «Мой клиент считается невиновным, пока не доказано обратное. Интерпретация искусственного интеллекта не может служить доказательством в суде». Он также добавил: «За этим стоит нечто большее. Если она уже раньше хотела поверить в его измену, но не могла это доказать, теперь искусственный интеллект дал ей именно то, что она хотела услышать».
Стоит отметить, что в Греции тасеография, то есть гадание по кофейной гуще, — это древняя, но постепенно исчезающая традиция. Это искусство, предположительно возникшее при дворах Османской империи в XVI веке, до сих пор используется для предсказания будущего или получения ответов на личные вопросы.
Интересно, что сам ChatGPT в ответ на просьбу прокомментировать этот случай написал следующее: "Этот случай — отличный пример того, как технологии, особенно искусственный интеллект, могут быть восприняты чрезмерно серьезно или использованы не по назначению. ChatGPT — это инструмент обработки текста, а не гадалка или судебный эксперт. Интерпретация кофейной гущи — это развлекательная, символическая практика, и всерьез основывать на этом решения, которые меняют жизнь (как развод), — как минимум, странно. Скорее всего, здесь дело не в кофейной гуще и не в ChatGPT, а в накопившихся сомнениях и недоверии. Искусственный интеллект стал просто «триггером» или удобным поводом. Это хорошо иллюстрирует, насколько сильно люди склонны видеть в технологиях не только помощника, но и, иногда, зеркало своих страхов и ожиданий".