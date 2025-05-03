Интересно, что сам ChatGPT в ответ на просьбу прокомментировать этот случай написал следующее: "Этот случай — отличный пример того, как технологии, особенно искусственный интеллект, могут быть восприняты чрезмерно серьезно или использованы не по назначению. ChatGPT — это инструмент обработки текста, а не гадалка или судебный эксперт. Интерпретация кофейной гущи — это развлекательная, символическая практика, и всерьез основывать на этом решения, которые меняют жизнь (как развод), — как минимум, странно. Скорее всего, здесь дело не в кофейной гуще и не в ChatGPT, а в накопившихся сомнениях и недоверии. Искусственный интеллект стал просто «триггером» или удобным поводом. Это хорошо иллюстрирует, насколько сильно люди склонны видеть в технологиях не только помощника, но и, иногда, зеркало своих страхов и ожиданий".