Во время полицейской операции в центре Варшавы задержан гражданин Латвии - в его микроавтобусе нашли гранату
фото: Reuters / Scanpix
Полицейские машины в Варшаве.
В мире

Во время полицейской операции в центре Варшавы задержан гражданин Латвии - в его микроавтобусе нашли гранату

Отдел новостей

Jauns.lv

Вечером пятницы, 25 апреля, центр Варшавы оказался парализован. Улица Марсалка была перекрыта, а на месте находились полицейские, саперы и сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). Причиной стал 25-летний гражданин Латвии, который был задержан.

25-летний русскоязычный мужчина из Латвии попытался пробраться на крышу престижного отеля Warsaw Presidential (бывший Marriott). Но это было не единственное его намерение. Журналистам газеты Fakt удалось выяснить больше подробностей.

25-летний Эрнест припарковал свой серебристый микроавтобус Renault Trafic на улице Марсалка. Он взял с собой отвертку, инструменты и фотоаппарат, после чего направился в отель Presidential в центре Варшавы. Мужчина вошел в здание и какое-то время бродил по помещениям. Воспользовавшись неразберихой, он проник в зону с критически важной инфраструктурой и попытался открыть дверь, ведущую на крышу. Вскоре охрана объекта задержала его.

Во время задержания между ним и охраной произошла физическая стычка. После того как его обезвредили, он заявил, что просто хотел подняться на крышу и сфотографировать панораму города. Однако он пытался попасть в закрытую зону, защищенную электромагнитным замком — это явное нарушение безопасности. В его рюкзаке был не только фотоаппарат, но и отвертка с другими инструментами, которые могли использоваться для совершения преступления.

На место вызвали полицию, саперов и сотрудников ABW. Улица была полностью перекрыта, и прохожие с тревогой наблюдали за происходящим. "Я подумал, что это теракт", — признался журналистам один из свидетелей.

Полиция быстро установила местонахождение автомобиля задержанного, который находился в нескольких кварталах от отеля. В транспортном средстве обнаружили газовый пистолет, более десяти патронов (в том числе пять газовых), а также гранату. Все эти предметы хранились без соответствующих разрешений.

"Мужчине предъявлены обвинения в незаконном проникновении, хранении оружия и боеприпасов без разрешения, а также попытке попасть в охраняемую часть здания, входящего в перечень критической инфраструктуры", — сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба. Суд постановил арестовать его на два месяца.

Прокурор похвалил действия полиции центра Варшавы: "Благодаря их решимости операция прошла быстро и профессионально, подозреваемый был задержан, а доказательства — зафиксированы. Это настоящие специалисты. Другим стоит брать с них пример".

Расследование продолжается. Службы безопасности тщательно выясняют все обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, каковы были истинные намерения латвийца, но следователи не исключают ни одну из версий.

Темы

RenaultПолицияВаршаваMarriott

Другие сейчас читают