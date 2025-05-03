Во время полицейской операции в центре Варшавы задержан гражданин Латвии - в его микроавтобусе нашли гранату
Вечером пятницы, 25 апреля, центр Варшавы оказался парализован. Улица Марсалка была перекрыта, а на месте находились полицейские, саперы и сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW). Причиной стал 25-летний гражданин Латвии, который был задержан.
25-летний русскоязычный мужчина из Латвии попытался пробраться на крышу престижного отеля Warsaw Presidential (бывший Marriott). Но это было не единственное его намерение. Журналистам газеты Fakt удалось выяснить больше подробностей.
25-летний Эрнест припарковал свой серебристый микроавтобус Renault Trafic на улице Марсалка. Он взял с собой отвертку, инструменты и фотоаппарат, после чего направился в отель Presidential в центре Варшавы. Мужчина вошел в здание и какое-то время бродил по помещениям. Воспользовавшись неразберихой, он проник в зону с критически важной инфраструктурой и попытался открыть дверь, ведущую на крышу. Вскоре охрана объекта задержала его.
Во время задержания между ним и охраной произошла физическая стычка. После того как его обезвредили, он заявил, что просто хотел подняться на крышу и сфотографировать панораму города. Однако он пытался попасть в закрытую зону, защищенную электромагнитным замком — это явное нарушение безопасности. В его рюкзаке был не только фотоаппарат, но и отвертка с другими инструментами, которые могли использоваться для совершения преступления.
На место вызвали полицию, саперов и сотрудников ABW. Улица была полностью перекрыта, и прохожие с тревогой наблюдали за происходящим. "Я подумал, что это теракт", — признался журналистам один из свидетелей.
Полиция быстро установила местонахождение автомобиля задержанного, который находился в нескольких кварталах от отеля. В транспортном средстве обнаружили газовый пистолет, более десяти патронов (в том числе пять газовых), а также гранату. Все эти предметы хранились без соответствующих разрешений.
"Мужчине предъявлены обвинения в незаконном проникновении, хранении оружия и боеприпасов без разрешения, а также попытке попасть в охраняемую часть здания, входящего в перечень критической инфраструктуры", — сообщил представитель Варшавской окружной прокуратуры Петр Скиба. Суд постановил арестовать его на два месяца.
Прокурор похвалил действия полиции центра Варшавы: "Благодаря их решимости операция прошла быстро и профессионально, подозреваемый был задержан, а доказательства — зафиксированы. Это настоящие специалисты. Другим стоит брать с них пример".
Расследование продолжается. Службы безопасности тщательно выясняют все обстоятельства инцидента. Пока неизвестно, каковы были истинные намерения латвийца, но следователи не исключают ни одну из версий.