Во время полицейской операции в центре Варшавы задержан гражданин Латвии - в его микроавтобусе нашли гранату

Во время задержания между ним и охраной произошла физическая стычка. После того как его обезвредили, он заявил, что просто хотел подняться на крышу и сфотографировать панораму города. Однако он пытался попасть в закрытую зону, защищенную электромагнитным замком — это явное нарушение безопасности. В его рюкзаке был не только фотоаппарат, но и отвертка с другими инструментами, которые могли использоваться для совершения преступления.