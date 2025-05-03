Эксперты назвали самую лучшую модель для тех, кто впервые покупает электромобиль

"Она остается идеальной отправной точкой для тех, кто хочет перейти на электромобили без ущерба для повседневной практичности или производительности. Лучше всего то, что сейчас, когда цены на подержанные автомобили Tesla продолжают падать, они более доступны, чем когда-либо, стоя даже меньше, чем многие новые автомобили с бензиновым двигателем", - отмечает издание Top Speed.