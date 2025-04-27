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Назван самый популярный автомобиль в Европе. Ни за что не догадаетесь
Самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 года стал хэтчбек Peugeot 208.
Как сообщает JATO Dynamics, европейские продажи этой модели превысили 25 тысяч машин. Это на 7% больше, чем в марте прошлого года. Сам Peugeot 208 является субкомпактным автомобилем производства французской компании. Он заменил в своем сегменте модель Peugeot 207.
Продажи Peugeot 208 в Европе стартовали летом 2012 года. В марте 2019-го на Женевском автосалоне дебютировало второе поколение. Автомобиль построили на платформе CMP/e-CMP.
ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте:
Peugeot 208 - 25 241 (+7%);
Dacia Sandero - 24 577 (-6%);
Renault Clio - 23 062 (-3%);
Nissan Qashqai - 22 826 (-9%);
Volkswagen Golf - 21 553 (-17%);
Volkswagen T-Roc - 21 292 (+2%);
Opel/Vauxhall Corsa - 20 143 (+8%);
Peugeot 2008 - 19 837 (+9%);
Volkswagen Tiguan - 19 591 (+42%);
Ford Puma - 19 269 (+1%).