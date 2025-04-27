Назван самый популярный автомобиль в Европе. Ни за что не догадаетесь

Как сообщает JATO Dynamics, европейские продажи этой модели превысили 25 тысяч машин. Это на 7% больше, чем в марте прошлого года. Сам Peugeot 208 является субкомпактным автомобилем производства французской компании. Он заменил в своем сегменте модель Peugeot 207.