Назван самый популярный автомобиль в Европе. Ни за что не догадаетесь
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Назван самый популярный автомобиль в Европе. Ни за что не догадаетесь

Отдел новостей

Otkrito.lv

Самым популярным автомобилем в Европе в марте 2025 года стал хэтчбек Peugeot 208.

Как сообщает JATO Dynamics, европейские продажи этой модели превысили 25 тысяч машин. Это на 7% больше, чем в марте прошлого года. Сам Peugeot 208 является субкомпактным автомобилем производства французской компании. Он заменил в своем сегменте модель Peugeot 207.

Продажи Peugeot 208 в Европе стартовали летом 2012 года. В марте 2019-го на Женевском автосалоне дебютировало второе поколение. Автомобиль построили на платформе CMP/e-CMP.

ТОП-10 новых авто в европейских продажах в марте:

Peugeot 208 - 25 241 (+7%);
Dacia Sandero - 24 577 (-6%);
Renault Clio - 23 062 (-3%);
Nissan Qashqai - 22 826 (-9%);
Volkswagen Golf - 21 553 (-17%);
Volkswagen T-Roc - 21 292 (+2%);
Opel/Vauxhall Corsa - 20 143 (+8%);
Peugeot 2008 - 19 837 (+9%);
Volkswagen Tiguan - 19 591 (+42%);
Ford Puma - 19 269 (+1%).

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