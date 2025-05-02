Кто станет новым лидером католического мира? Прогнозы букмекеров на нового папу и его имя
фото: ZUMAPRESS/REUTERS/Scanpix
Питер Терксон, Пьетро Паролин и Луис Антонио Тагле.
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Кто станет новым лидером католического мира? Прогнозы букмекеров на нового папу и его имя

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Jauns.lv

Во второй день Пасхи мир потрясла печальная весть — папа римский Франциск ушел из жизни. В ближайшее время кардиналы со всего мира соберутся на конклав — важное и историческое событие, в ходе которого будет избран новый глава Католической церкви.

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, был избран на папский престол в 2013 году в возрасте 76 лет. В последние месяцы понтифик аргентинского происхождения страдал от серьезных проблем со здоровьем — у него диагностировали двустороннюю пневмонию. На Пасху он еще выступил с краткой речью с балкона собора Святого Петра, но уже на следующий день пришла трагическая весть. Похороны состоялись в Ватикане 26 апреля, а проститься с понтификом пришло более 128 тысяч человек.

26 апреля мир простился с папой римским Франциском.

Похороны папы римского Франциска (26.04.25)

26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более ...

До избрания нового папы обязанности главы церкви исполняет кардинал Кевин Джозеф Фаррелл — высшее должностное лицо Ватикана. Как правило, в течение 15–20 дней после смерти понтифика созывается собрание кардиналов, чтобы провести выборы нового папы римского.

Сейчас в мире насчитывается 138 кардиналов с правом голоса. Для избрания нового понтифика необходимо набрать 93 голоса — то есть две трети плюс один. Голосование проходит в несколько туров, и после каждого тура над площадью Святого Петра поднимается дым. Если нового папу не избрали — дым черный, если избрали — белый. Кардиналы голосуют дважды в день, а весь процесс может затянуться на 10 и более дней.

Балтийские страны будут представлены на конклаве. Литовский кардинал Роландас Макрицкас, чье имя упоминалось в завещании Франциска, принимал активное участие в жизни Ватикана. В 2022 году Франциск сообщил Макрицкасу о желаемом месте своего упокоения. Макрицкас, которому всего 53 года, был назначен Франциском комиссаром по вопросам базилики Девы Марии и регулярно встречался с понтификом. Теоретически он также может быть избран папой.

фото: IPA / BACKGRID/ Vida Press
Литовский кардинал Роландас Макрицкас.
Литовский кардинал Роландас Макрицкас.

По мере приближения конклава активизируются обсуждения среди верующих по всему миру, кто станет новым лидером Ватикана. Букмекеры компании Betsafe также опубликовали свои прогнозы:

  • Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана — 35,1%
  • Луис Антонио Тагле, бывший архиепископ Манилы — 25%
  • Питер Терксон, кардинал из Ганы — 14,3%
  • Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи — 13,3%
  • Пьербаттиста Пиццабалла, которого считают фаворитом Франциска, — всего 4%

Букмекеры также делают ставки на имя, которое может выбрать новый папа:

  • Франциск — 40%
  • Бенедикт — 25%
  • Иоанн Павел — 20%
  • Лев — 14,3%

Считается, что новый папа, скорее всего, будет европейцем (66,7%), возможен также представитель Азии (33,3%). Менее вероятны кандидаты из Африки (16,7%), Северной Америки (8,3%), Южной Америки (4%) и Океании (2%).

Выборы нового Папы намечены на 7 мая.

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