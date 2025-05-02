Кто станет новым лидером католического мира? Прогнозы букмекеров на нового папу и его имя
Во второй день Пасхи мир потрясла печальная весть — папа римский Франциск ушел из жизни. В ближайшее время кардиналы со всего мира соберутся на конклав — важное и историческое событие, в ходе которого будет избран новый глава Католической церкви.
Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, был избран на папский престол в 2013 году в возрасте 76 лет. В последние месяцы понтифик аргентинского происхождения страдал от серьезных проблем со здоровьем — у него диагностировали двустороннюю пневмонию. На Пасху он еще выступил с краткой речью с балкона собора Святого Петра, но уже на следующий день пришла трагическая весть. Похороны состоялись в Ватикане 26 апреля, а проститься с понтификом пришло более 128 тысяч человек.
Похороны папы римского Франциска (26.04.25)
26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более ...
До избрания нового папы обязанности главы церкви исполняет кардинал Кевин Джозеф Фаррелл — высшее должностное лицо Ватикана. Как правило, в течение 15–20 дней после смерти понтифика созывается собрание кардиналов, чтобы провести выборы нового папы римского.
Сейчас в мире насчитывается 138 кардиналов с правом голоса. Для избрания нового понтифика необходимо набрать 93 голоса — то есть две трети плюс один. Голосование проходит в несколько туров, и после каждого тура над площадью Святого Петра поднимается дым. Если нового папу не избрали — дым черный, если избрали — белый. Кардиналы голосуют дважды в день, а весь процесс может затянуться на 10 и более дней.
Балтийские страны будут представлены на конклаве. Литовский кардинал Роландас Макрицкас, чье имя упоминалось в завещании Франциска, принимал активное участие в жизни Ватикана. В 2022 году Франциск сообщил Макрицкасу о желаемом месте своего упокоения. Макрицкас, которому всего 53 года, был назначен Франциском комиссаром по вопросам базилики Девы Марии и регулярно встречался с понтификом. Теоретически он также может быть избран папой.
По мере приближения конклава активизируются обсуждения среди верующих по всему миру, кто станет новым лидером Ватикана. Букмекеры компании Betsafe также опубликовали свои прогнозы:
- Кардинал Пьетро Паролин, государственный секретарь Ватикана — 35,1%
- Луис Антонио Тагле, бывший архиепископ Манилы — 25%
- Питер Терксон, кардинал из Ганы — 14,3%
- Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи — 13,3%
- Пьербаттиста Пиццабалла, которого считают фаворитом Франциска, — всего 4%
Букмекеры также делают ставки на имя, которое может выбрать новый папа:
- Франциск — 40%
- Бенедикт — 25%
- Иоанн Павел — 20%
- Лев — 14,3%
Считается, что новый папа, скорее всего, будет европейцем (66,7%), возможен также представитель Азии (33,3%). Менее вероятны кандидаты из Африки (16,7%), Северной Америки (8,3%), Южной Америки (4%) и Океании (2%).
Выборы нового Папы намечены на 7 мая.