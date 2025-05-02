Кто станет новым лидером католического мира? Прогнозы букмекеров на нового папу и его имя

Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, был избран на папский престол в 2013 году в возрасте 76 лет. В последние месяцы понтифик аргентинского происхождения страдал от серьезных проблем со здоровьем — у него диагностировали двустороннюю пневмонию. На Пасху он еще выступил с краткой речью с балкона собора Святого Петра, но уже на следующий день пришла трагическая весть. Похороны состоялись в Ватикане 26 апреля, а проститься с понтификом пришло более 128 тысяч человек.