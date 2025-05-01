Жителям Латвии начинают выплачивать компенсации за пропущенные по э-адресу письма. Куда идти за деньгами?
Государственное агентство цифрового развития (VDAA) начиная со следующей недели начнет выплачивать компенсации жителям за уведомления, не полученные в 2024 году по э-адресу.
На данный момент зарегистрированы 594 заявления на компенсации, из которых около 100 уже рассмотрены. Большинство заявлений касаются нарушений правил дорожного движения, например, превышения скорости, зафиксированного фоторадарами, поэтому, как считает VDAA, на текущий момент большинство заявок обоснованы.
Средний размер компенсации составляет от 20 до 50 евро, однако имеются и отдельные запросы на более крупные суммы. В настоящее время VDAA зарезервировало на компенсации до 150 000 евро.
Каждое заявление рассматривается как индивидуальный случай специальной административной комиссией, созданной совместно VDAA и Министерством охраны среды и регионального развития. При этом у жителей будет возможность обжаловать решение комиссии в административном суде, если они не удовлетворены суммой компенсации или отказом.
Подать заявление на компенсацию можно до 11 декабря 2025 года. Заявления принимаются за ущерб, понесенный в период с 29 апреля по 11 декабря 2024 года.
Наиболее частыми случаями являются компенсации за административные штрафы полиции и начисленные проценты, а также за решения государственных учреждений, которые гражданин или юридическое лицо не ожидало или не могло предвидеть, но которые имели юридические последствия.
Компенсации не выплачиваются по следующим случаям: несвоевременная уплата налога на недвижимость, езда без обязательной страховки гражданской ответственности (OCTA), езда без оплаты дорожного сбора, плата за въезд в Юрмалу.
Также не компенсируются штрафы водителям, использующим электронные услуги Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) для получения уведомлений.
Напомним, в чем суть проблемы. Для жителей, которые на платформе Latvija.gov.lv создали электронный адрес, юридическое общение с госучреждениями происходит именно там. В частности, например, оповещение о назначенном штрафе или сообщение от судебного пристава человеку больше не приходит по почте в форме заказного письма, а попадает в "ящик" на упомянутом портале. При этом для удобства жителей на указанный ими обычный адрес электронной почты можно получить сообщение о том, что на сайте Latvija.gov.lv пришло адресованное им отправление.
Однако в прошлом году соцсети были взорваны историями людей о том, что они пропустили важные письма, в том числе оповещения судебных приставов о взыскании долгов. У многих успели в несколько раз вырасти штрафы. Если его не заплатить сразу, то сумма увеличивается. Выяснилось, что часть населения перестала получать на личную электронную почту уведомления о поступающих на сайт Latvija.gov.lv письмах. Иными словами, эта функция у них была отключена, так как вовремя не было проведено обновление, или верификация адреса электронной почты. Зачем цифровые чиновники придумали необходимость такой верификации, непонятно. Ведь раньше система работала и все было хорошо.
Скандал получился громкий, в него даже пришлось вмешаться президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. В итоге, чиновники свою вину признали, уведомления всем опять подключили и пообещали компенсировать пострадавшим финансовые потери. В некоторых случаях речь шла о крупных суммах.