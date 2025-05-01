Жителям Латвии начинают выплачивать компенсации за пропущенные по э-адресу письма. Куда идти за деньгами?

Однако в прошлом году соцсети были взорваны историями людей о том, что они пропустили важные письма, в том числе оповещения судебных приставов о взыскании долгов. У многих успели в несколько раз вырасти штрафы. Если его не заплатить сразу, то сумма увеличивается. Выяснилось, что часть населения перестала получать на личную электронную почту уведомления о поступающих на сайт Latvija.gov.lv письмах. Иными словами, эта функция у них была отключена, так как вовремя не было проведено обновление, или верификация адреса электронной почты. Зачем цифровые чиновники придумали необходимость такой верификации, непонятно. Ведь раньше система работала и все было хорошо.