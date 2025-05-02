Организация по спасению животных и столичные чиновники обвиняют друг друга в нарушении договора
В Риге разгорается настоящий "зоополитический" скандал — спасающая животных организация "Зоополиция" сама оказалась в роли брошенного щенка. "Зоополиция" с мая больше не будет выезжать на вызовы по поводу бездомных, раненых или беспомощных животных в Риге.
В компании поясняют, что "Зоополиция" больше не будет реагировать на вызовы в Риге, поскольку не хватает ловцов и средств для выполнения обязанностей. Также отсутствует основа для сотрудничества, в чем компания винит Рижскую думу и «безответственные и нелогичные действия» ее чиновников.
"Зоополиция" подчеркивает, что спасение жизней не является бесплатным — каждый вызов, переезд, операция или инъекция стоят дорого. При этом приюты ночью не принимают животных, а Рижская дума ликвидировала круглосуточную службу стационарного приема. Компания утверждает, что в настоящее время доверие к "Зоополиции" и ее репутация намеренно подрываются, а в общественных СМИ распространяется ложная информация о стоимости услуг, что наносит серьезный ущерб репутации предприятия и эмоциональному здоровью его сотрудников.
Ранее телепередача Latvijas Televīzija "De facto" сообщала, что Рижская дума в среднем платит от 250 до 300 евро за уход за дикими птицами в соответствии с Законом о защите животных. Однако, по данным Zoopolicija.lv, в первые три месяца этого года средняя стоимость одного вызова по уходу за беспомощными дикими животными составила 178,91 евро с НДС. Также, согласно информации от "Зоополиции", один вызов по отлову бездомной собаки или кошки и доставке ее в приют в среднем стоил 60,92 евро с НДС за те же три месяца.
Компания также утверждает, что диспетчерская служба Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы заказывает услуги, за которые потом отказывается платить, ссылаясь на формальные или даже абсурдные причины. Например, вызывают спасателей для отлова бездомного кролика, но потом отказываются оплачивать услугу. "Зоополиция" объясняет, что департамент игнорировал повторные просьбы адаптировать договор к реальности или объявить новый тендер, указывая, что технические требования договора, например, круглосуточный режим без перерыва, при этом без достаточного финансирования, невыполнимы с учетом человеческих ресурсов. Особенно в условиях, когда многие ловцы "Зоополиции" уволились из-за психологического давления и необоснованного прессинга со стороны самоуправления.
Также предприятие подчеркивает, что департамент систематически задерживает оплату счетов — до сих пор не оплачен счет за выполненные работы в декабре 2024 года. По информации компании, общий долг департамента перед "Зоополицией" превышает 1800 евро.
Компания предложила самоуправлению добровольно согласовать прекращение действия договора, но предложение было отклонено. В зависимости от дальнейших действий самоуправления, предприятие будет решать, как защищать свои нарушенные права в суде.
В свою очередь, в Рижской думе агентству LETA пояснили, что при объявлении закупок и заключении договоров "О поимке и доставке в приют бездомных собак и кошек" и "Об уходе за дикими животными в беспомощном состоянии", муниципалитет полагался на то, что компания Zoopolicija добросовестно выполнит обязательства в соответствии с поданным предложением и условиями договора, подписанного по итогам конкурса. В настоящее же время сложилась ситуация, при которой поставщик услуг в одностороннем порядке отказывается выполнять обязательства, прекращая предоставление услуг до окончания срока действия договора. Тем не менее, самоуправление обещает обеспечить решение экстренных ситуаций и неотложную помощь животным.