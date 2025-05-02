Организация по спасению животных и столичные чиновники обвиняют друг друга в нарушении договора

Ранее телепередача Latvijas Televīzija "De facto" сообщала, что Рижская дума в среднем платит от 250 до 300 евро за уход за дикими птицами в соответствии с Законом о защите животных. Однако, по данным Zoopolicija.lv, в первые три месяца этого года средняя стоимость одного вызова по уходу за беспомощными дикими животными составила 178,91 евро с НДС. Также, согласно информации от "Зоополиции", один вызов по отлову бездомной собаки или кошки и доставке ее в приют в среднем стоил 60,92 евро с НДС за те же три месяца.