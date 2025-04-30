9 мая - День Европы: Латвия отмечает 75-летие декларации Шумана и европейские ценности

🔹 Кулдига — 9 мая, праздник «Европейская мечта» у библиотеки с росписью паруса в рамках «Лиепая 2027».

🔹 Лиепая — молодежный поезд из Риги в рамках проекта «Запрыгни в Европейский поезд» с обсуждением участия в общественной жизни.

🔹 Елгава и округ — школьные активности, викторины, встречи и творческие мероприятия в течение мая.

🔹 Резекне — лекции и дискуссии о климате и устойчивом развитии в центральной библиотеке.

🔹 Валмиера — лекция исследователя Элгара Фелциса о планете и экосистемах.

🔹 Гулбене — игры и праздники в обновленном парке, фотовыставка об украинских беженцах.

🔹 Мадона — 9 мая, интеллектуальная игра «Знаю, угадываю, открываю» в библиотеке.

🔹 Алуксне — викторина и встреча о миграции и социальной интеграции с депутатом Сейма.

🔹 Латгале — «Фестиваль демократии» с участием депутатов Сейма и обсуждением ценностей ЕС.

🔹 Роговка и Добеле — интерактивная акция «Думай головой», посвященная интернет-безопасности.