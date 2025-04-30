9 мая - День Европы: Латвия отмечает 75-летие декларации Шумана и европейские ценности
9 мая во всей Европе и в Латвии празднуется День Европы — напоминание о важности единства, мира и сотрудничества. В 2025 году дата отмечается под знаком демократии и общеевропейских ценностей, поскольку именно 75 лет назад министр иностранных дел Франции Робер Шуман провозгласил декларацию, положившую начало созданию Европейского союза. В этот день жителей Латвии приглашают повесить рядом с государственным флагом флаг Европейского союза, а также принять участие в разнообразных мероприятиях по всей стране.
Европейский экзамен онлайн — 7, 8 и 9 мая
Одна из уже традиционных инициатив — Европейский экзамен, который проходит в интернете (на сайте www.esmaja.lv) и дает возможность проверить знания об истории, культуре и актуальных темах ЕС. Участвовать могут все возрастные группы, а лучшие получат призы и дипломы. В прошлом году экзамен сдали более 55 000 участников.
Рукопожатие для Европы
Символическое рукопожатие как знак уважения, сотрудничества и равенства — европейская традиция, родившаяся в Ирландии. В акции можно участвовать индивидуально или с коллективом, записав короткое видео и выложив его в соцсети с хэштегами #RokasspiediensEiropai и #HandshakeForEurope.
Европейский урок в прямом эфире — 9 мая
В 9:00 утра начнется единый онлайн-урок, в котором примут участие школьники, студенты и эксперты. Он будет посвящен истории и будущему ЕС, а также роли каждого гражданина в формировании единой Европы. Прямая трансляция пройдет на портале Delfi и на Facebook-странице Представительства ЕК в Латвии.
Акция "Назад в школу/университет" до 31 мая
До конца месяца продолжается акция, в рамках которой эксперты из разных сфер посещают школы и университеты, делятся своим опытом, рассказывают об актуальных темах ЕС, карьерном пути и возможностях для молодежи.
Европейское кафе в Риге
9 мая с 10:00 до 15:00 первый этаж Дома Европейского союза (Аспазияс бульварис, 28, Рига) превратится в «Европейское кафе» — интерактивное пространство с викторинами, тестами, творческими мастерскими и игровыми зонами. Здесь можно будет поиграть в «Европейское бинго», покрутить колесо удачи, пройти Европейский экзамен и пообщаться в неформальной атмосфере.
Большая Евровикторина
Министерство благосостояния проводит интеллектуальную игру «Большая Евровикторина» для учеников 10–11 классов и студентов 1–2 курсов. Команды с наилучшими результатами получат ценные призы. Викторина проводится онлайн с 6 по 19 мая на сайте eiroviktorina.lv.
Мероприятия в регионах
🔹 Кулдига — 9 мая, праздник «Европейская мечта» у библиотеки с росписью паруса в рамках «Лиепая 2027».
🔹 Лиепая — молодежный поезд из Риги в рамках проекта «Запрыгни в Европейский поезд» с обсуждением участия в общественной жизни.
🔹 Елгава и округ — школьные активности, викторины, встречи и творческие мероприятия в течение мая.
🔹 Резекне — лекции и дискуссии о климате и устойчивом развитии в центральной библиотеке.
🔹 Валмиера — лекция исследователя Элгара Фелциса о планете и экосистемах.
🔹 Гулбене — игры и праздники в обновленном парке, фотовыставка об украинских беженцах.
🔹 Мадона — 9 мая, интеллектуальная игра «Знаю, угадываю, открываю» в библиотеке.
🔹 Алуксне — викторина и встреча о миграции и социальной интеграции с депутатом Сейма.
🔹 Латгале — «Фестиваль демократии» с участием депутатов Сейма и обсуждением ценностей ЕС.
🔹 Роговка и Добеле — интерактивная акция «Думай головой», посвященная интернет-безопасности.