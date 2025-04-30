"Штраф абсолютно всем!" Жители Огре возмущены: ставят новые знаки и тут же всех штрафуют!
Утро в Огре оказалось крайне неприятным для некоторых автовладельцев — на лобовых стеклах автомобилей, припаркованных в ряд, оказались штрафные квитанции. Причем — не совсем без оснований, но и не вполне справедливо.
«Штраф абсолютно у всех! Абсолютно у всех! Представьте себе, какие тут деньги! Какие бабки! Куда людям, блин, ставить машину?! Куда?! Я в шоке! Всем штраф, и мне тоже! Спасибо за внимание!» — с такими словами в программу TV3 «Bez tabu» обратилась жительница Огре.
До сих пор на проспекте Грива можно было беспрепятственно парковать автомобили, чем активно пользовались местные жители. Однако на этот раз сотрудники полиции появились сразу после того, как днем были установлены новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. За день до этого стоянка на том месте еще была разрешена.
Вечером, когда водители об этом еще не знали, в район прибыли муниципальные полицейские и каждому автомобилю под дворник положили штраф на 40 евро.
Недовольство ситуацией выразили не только автор видео, но и другие жители проспекта Грива. Они подчеркивали, что в Огре и так не хватает парковочных мест, особенно возле многоквартирных домов, а такой «партизанский» способ наказания считают особенно несправедливым.
Позднее представители самоуправления Огрского края пояснили, что знаки, запрещающие остановку и стоянку, были установлены строителями. Причина — необходимость освободить проспект Грива для движения строительной техники, так как до 4 мая там должны завершиться работы по обустройству площади Независимости. На эту дату также запланировано торжественное открытие, во время которого будет представлена экспозиция «Путь свободы».
Тем не менее, в самоуправлении признали, что информирование жителей было проведено ненадлежащим образом. «Знаки были установлены, но жители не были своевременно проинформированы — это наша ошибка», — заявили представители. Муниципальные полицейские лишь выполняли свои обязанности, не зная о проблемах в коммуникации между строителями и населением.
Учитывая возникшее недоразумение, самоуправление официально извинилось и рекомендовало всем оштрафованным жителям обратиться в муниципальную полицию. «Штрафы будут отменены», — пообещали представители местных властей.
После 4 мая, по завершении праздничных мероприятий, автомобили снова можно будет парковать на проспекте Грива, сообщили в самоуправлении.