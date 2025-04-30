"Штраф абсолютно всем!" Жители Огре возмущены: ставят новые знаки и тут же всех штрафуют!

До сих пор на проспекте Грива можно было беспрепятственно парковать автомобили, чем активно пользовались местные жители. Однако на этот раз сотрудники полиции появились сразу после того, как днем были установлены новые дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку. За день до этого стоянка на том месте еще была разрешена.