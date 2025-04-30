"Граница России нигде не заканчивается!" Согласуется ли с этим позиция Министерства иностранных дел?
В середине марта на уровне послов стран Европейского союза была достигнута договоренность о продлении санкций, связанных с территориальной целостностью Украины. Как обычно, не обошлось без долгих споров с приспешниками хозяина Кремля, военного преступника Владимира Путина из Венгрии и Словакии, которые каждый раз пытаются добиться снятия санкций с ранее внесенных в санкционные списки лиц.
Эти встречи — одна из немногих площадок, где Латвия может выразить значимую и твердую позицию (поскольку решения принимаются единогласно), отстаивая как свои ценности, так и государственные интересы. Министерство иностранных дел и министр Байба Браже «не подвели» — министерство, очевидно, не сделало свою «домашнюю работу» и не изучило, кого оно от имени Латвии освобождает от общих санкций ЕС. В отличие от Эстонии...
Выскочка из-под крыла Жириновского
Оказалось, что среди прочего Латвия поддержала снятие санкций с нынешнего «солдатом Путина» (как он сам себя называет), министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярёва, который находился в санкционных списках целых 10 лет, в основном за участие в легитимизации оккупации Крыма в 2014 году. Тогда молодой депутат Госдумы РФ Дегтярёв был одним из так называемых «международных наблюдателей» на крымском «референдуме», за что получил соответствующую медаль из рук Путина.
Политическим крестным отцом этого русского подвижника был сам Владимир Жириновский, сделавший его своим помощником и спутником в банных процедурах. В результате с 2011 года Дегтярёв исполнял обязанности депутата Госдумы. Его список законодательных инициатив длинный и колоритный — например, еще более десяти лет назад он предлагал официально переименовать Украину в Малороссию и Новороссию. Другие инициативы были не менее одиозными: запрет на использование американских долларов в России, возвращение флага и гимна Российской империи «Боже, царя храни!», установление стандартов внешности для Деда Мороза и Снегурочки (цвет носа, одежда и т.д.), а также обязательная справка от врача о гетеросексуальности для доноров крови.
По-настоящему двери в преступную российскую власть для Дегтярёва открылись после его назначения в 2021 году губернатором Хабаровского края, где ему поручили подавить массовые протесты после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала. С этой задачей Дегтярёв успешно справился, что в 2024 году открыло ему дорогу в министры правительства России.
Новая звезда русского шовинизма
Очевидно, ни латвийский министр иностранных дел Байба Браже, ни ее чиновники ничего не слышали о популярной в России социальной сети Telegram, где у Дегтярёва годами ведется тщательно курируемый канал.
С первых дней российской агрессии (и в 2014, и в 2022 году) Дегтярёв позиционирует себя как ярый поклонник и сторонник Путина и всех совершаемых им преступлений. Особенно близка Дегтярёву тема «возвращения утраченных русских земель в лоно Матери-Руси». Именно поэтому он 30 сентября 2022 года цитирует печально известную фразу Путина: «Граница России нигде не заканчивается!» Вероятно, эта фраза адресована и Даугавпилсу, и Резекне, а возможно, и Риге.
Если у кого-то еще есть сомнения, что Латвия поддержала освобождение настоящего русского фашиста, то вот некоторые факты из Telegram-канала самого Дегтярёва:
- В бытность губернатором Хабаровского края он активно поддерживал российских военных преступников в Украине — регулярно отправлял помощь трем воинским частям края: дроны для убийств украинцев, багги, медикаменты, экипировку.
- Он награждал российских солдат и заботился о семьях «орков», устраивал для них праздники, посвященные аннексии Крыма и «Новороссии».
- Каждый месяц Дегтярёв публично выражает благодарность и восхищение Путиным. Так, в конце февраля 2025 года он в своем Telegram писал: «Спасибо президенту России Владимиру Владимировичу Путину за это историческое решение (о "присоединении" оккупированных Донецкой и Луганской областей). Этому шагу радуется весь русский народ! Мы поддерживаем нашего президента и национального лидера!»
- Осенью 2023 года Дегтярёв писал, что «миллионы людей выбрали свободу, право говорить и думать на русском языке, право жить со своим народом», защищая тем самым оккупацию украинских регионов.
Нет никаких сомнений, что такой же текст он бы написал и о «Даугапилсской народной республике», если бы до этого дошло. Видимо, это не пришло в голову Байбе Браже, когда она согласовывала снятие санкций с этого мерзавца.
Зачем Дегтярёву нужно снятие санкций?
Ответ очень прост: как министр спорта России, Дегтярёв теперь сможет беспрепятственно путешествовать по Европе и подкупать продажных чиновников спортивных федераций, чтобы вернуть Россию в международное и олимпийское спортивное сообщество. После этого, возможно, допинговые лаборатории России снова обеспечат махинации на соревнованиях, лишая честных спортсменов (в том числе из Латвии) заслуженных побед.
Латвийская команда Оскара Мелбардиса уже прошла через такое — свой золотой олимпийский титул в Сочи она получила только спустя шесть лет после дисквалификации российской команды из-за допинга. Разве подобный сценарий в интересах латвийского государства и латвийского спорта?
Что знают лучше эстонцы?
В отличие от латвийского Министерства иностранных дел, его эстонские коллеги были категорически против снятия санкций с русского фашиста Дегтярёва. Поэтому министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сразу после отмены санкций для Дегтярёва и еще двух сомнительных лиц объявил о введении персональных санкций против них. Видимо, в стране IT-единорогов чиновники МИДа давно освоили Telegram...
Прошел год с тех пор, как Байба Браже занимает пост министра иностранных дел в правительстве Эвики Силини. В отчете о проделанной работе основными тезисами были поддержка Украины и сдерживание России. В этой связи следует спросить: каким образом отмена санкций против человека, много лет выступающего за уничтожение Украины (и против которого на Украине заведено уголовное дело), помогает Украине? И каким образом это сдерживает Россию на международной спортивной арене?
Пришло время Министерству иностранных дел четко объяснить обществу: каковы критерии и ценности, которыми оно руководствуется, принимая решения об отмене санкций в отношении лиц, связанных с Россией?