Прошел год с тех пор, как министр иностранных дел Байба Браже исполняет свои обязанности в правительстве премьер-министра Эвики Силини. В связи с этим министр представила отчет о проделанной работе, в котором наиболее громкими тезисами стал перечень работ по поддержке Украины и сдерживанию России. В этой связи стоит спросить: каким образом снятие санкций с человека (в отношении которого в Украине уже давно возбуждено уголовное дело), который на протяжении многих лет выступал за уничтожение Украины, помогает Украине? И как это снятие санкций ограничивает возвращение России в международное спортивное сообщество?