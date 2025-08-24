ФОТО: "Путь подсолнуха" - в Риге сотни людей вышли на шествие в поддержку Украины

Участники мероприятия у памятника Свободы начали собираться уже после 11 часов. На открытии мероприятия в 12 часов объединенный латышско-украинский хор исполнил гимны Украины и Латвии. Затем к собравшимся обратились спикер Сейма Дайга Миериня, посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, мэр Риги Виестурс Клейнбергс, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Артем Уршульскис, автор инициативы "Твиттер-конвой" Рейнис Познякс, соучредитель фонда "Предприниматели для мира" Анна Андерсоне и руководитель благотворительного общества "Твои друзья" Улвис Новикс.