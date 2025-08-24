"Это сознательная политика ассимиляции": в пятницу пройдет пикет против перехода на обучение на латышском языке

Перед самым началом учебного года Латвийская ассоциация в поддержку школ с обучением на русском языке (ЛАШОР) планирует провести пикет против перехода на обучение только на латышском языке. Мероприятие состоится в пятницу, 29 августа, в 16:45 на ул. Екаба, 11, у Сейма. Опыт показывает, что по вечерам пятниц в зданиях парламента бывает весьма немного депутатов.