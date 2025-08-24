Иллюстративное фото.
Вчера 16:45
Телевидение под санкциями: уже 121 пророссийская программа запрещена в Латвии
С начала полномасштабной войны в Украине Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) ограничил трансляцию 121 телепрограммы, связанной с Россией, ссылаясь на угрозу суверенитету и безопасности страны.
Национальный совет по электронным СМИ с момента полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года России в Украину принял решения об ограничении распространения на территории Латвии 121 телепрограммы, связанной с Россией.
С начала войны в целом приняты решения об ограничении распространения в Латвии 131 телепрограммы, то есть большая часть была связана именно с Россией.
В соответствии с законом об электронных СМИ, НСЭСМИ имеет право ограничить ретрансляцию аудиовизуальных программ, а также распространение аудиопрограмм из тех стран, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости другого государства.