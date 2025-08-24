Кроме Янисов и Елен, есть Лисы и Белки - стали известны самые популярные и необычные имена в Латвии

В Латвии на начало июля этого года были зарегистрированы и такие необычные имена, как Виленин и Виленина, Лайме и Лайме Сауле, Рига (в трёх случаях как второе имя), а также Магнолия Латвия. У ряда женщин вторым или третьим именем значатся названия животных — в стране есть три Лисы (Лапса) и две Белки (Вавере). Также зарегистрированы трое мужчин, у которых вторым или третьим именем является Медведь (Лацис).