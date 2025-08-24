Янис и Елена — главные имена Латвии!
В Латвии
Вчера 15:40
Кроме Янисов и Елен, есть Лисы и Белки - стали известны самые популярные и необычные имена в Латвии
В Латвии в начале июля этого года самым популярным мужским именем было Янис, а женским — Елена, свидетельствуют данные, собранные Управлением по делам гражданства и миграции (PMLP). Но есть и очень необычные имена!
В поддерживаемом PMLP Регистре физических лиц на начало прошлого месяца числились 44 062 Яниса и 20 388 Елен.
В тройку самых популярных мужских имён также вошли Александр (31 687 человек) и Сергей (20 566 человек). Среди женских имён после Елены следуют Татьяна (20 230 женщин) и Анна (19 848 женщин).
В Латвии на начало июля этого года были зарегистрированы и такие необычные имена, как Виленин и Виленина, Лайме и Лайме Сауле, Рига (в трёх случаях как второе имя), а также Магнолия Латвия. У ряда женщин вторым или третьим именем значатся названия животных — в стране есть три Лисы (Лапса) и две Белки (Вавере). Также зарегистрированы трое мужчин, у которых вторым или третьим именем является Медведь (Лацис).