Хотите подняться на Эверест? Поспешите, власти Непала вводят новые ограничения
Непал решил ввести еще несколько существенных новшеств для тех, кто хочет покорить самую высокую гору мира.
Как пишет Reuters, ранее эта страна, которая в значительной степени зависит от скалолазания, треккинга и туризма в качестве источника иностранной валюты, подвергалась критике за то, что она разрешает слишком большому количеству альпинистов, в том числе неопытных, попытаться подняться на вершину высотой 8849 метров. Это часто приводит к длинным очередям альпинистов в "зоне смерти" – области под вершиной с недостаточным количеством естественного кислорода для выживания.
Новый законопроект о туризме направлен на решение проблемы переполненности, повышение безопасности альпинистов и смягчение экологических проблем на Эвересте. В частности, законопроект потребует от альпинистов предоставить сертификат о восхождении по крайней мере на одну вершину выше 7000 м в Непале перед подачей заявки на разрешение подняться на Эверест. Это направлено на то, чтобы альпинисты имели достаточный опыт восхождений на большой высоте для преодоления трудностей Эвереста, что снижает риски, связанные с неопытностью.
Кроме того, новый законопроект предусматривает, что глава местного персонала, называемый сардаром, и горный гид, сопровождающий альпинистов, также должны быть гражданами Непала.
Согласно новым правилам, медицинские осмотры альпинистов также будут обязательными. Альпинисты должны будут предоставить справку из одобренного правительством медицинского учреждения, выданную в течение последнего месяца.
Заявители на восхождение на Эверест также должны будут заранее заявить, пытаются ли они установить рекорд. При этом альпинисты не смогут передавать свои оплаченные разрешения другим лицам, и если их экспедиция будет остановлена из-за непредвиденных событий, таких как катастрофы, войны или другие обстоятельства, не зависящие от них, плата за разрешение не будет возвращена, но останется действительной в течение двух лет.