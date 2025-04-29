Хотите подняться на Эверест? Поспешите, власти Непала вводят новые ограничения

Заявители на восхождение на Эверест также должны будут заранее заявить, пытаются ли они установить рекорд. При этом альпинисты не смогут передавать свои оплаченные разрешения другим лицам, и если их экспедиция будет остановлена ​​из-за непредвиденных событий, таких как катастрофы, войны или другие обстоятельства, не зависящие от них, плата за разрешение не будет возвращена, но останется действительной в течение двух лет.