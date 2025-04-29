"Пилот не выполнила приказ": стала известна причина столкновения самолета и вертолета в небе над Вашингтоном

Критический момент наступил в 20:46, когда диспетчер предупредил экипаж о наличии самолета American Airlines на их пути. Пилоты запросили разрешение на «визуальное разделение» — то есть, полет с визуальным контролем за другими воздушными судами без указаний с земли. Такой запрос является обычным и был одобрен, однако сопровождался предупреждением: авиалайнер «делал круги». Это предупреждение, по всей вероятности, не было услышано, так как один из пилотов в этот момент говорил в микрофон, и сообщение не дошло.