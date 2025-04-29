"Пилот не выполнила приказ": стала известна причина столкновения самолета и вертолета в небе над Вашингтоном
Пилот вертолета, капитан Ребекка Лобах не выполнила приказ авиадиспетчера «повернуть налево», а также проигнорировала предупреждение своего второго пилота, который просил ее «изменить курс», чтобы избежать столкновения с самолетом American Airlines.
Как сообщает французское издание Paris Match, спустя чуть более трех месяцев после ужасной авиакатастрофы, произошедшей 29 января над аэропортом Вашингтона, новый доклад, который первой опубликовала газета New York Times, указывает на ошибки капитана вертолета Black Hawk и ее второго пилота.
С самого начала было известно, что военный вертолет летел на слишком большой высоте — вероятно, из-за неточных данных приборов. Когда диспетчер связался с пилотом и ее руководителем, они назвали два разных показателя, и ни один не совпадал с реальной высотой полета. В отчете также подчеркивается, что капитан Ребекка Лобах и ее руководитель «перебили» часть сообщений авиадиспетчера, случайно нажав кнопку передачи во время приема информации, в результате чего могли быть упущены важные указания.
Критический момент наступил в 20:46, когда диспетчер предупредил экипаж о наличии самолета American Airlines на их пути. Пилоты запросили разрешение на «визуальное разделение» — то есть, полет с визуальным контролем за другими воздушными судами без указаний с земли. Такой запрос является обычным и был одобрен, однако сопровождался предупреждением: авиалайнер «делал круги». Это предупреждение, по всей вероятности, не было услышано, так как один из пилотов в этот момент говорил в микрофон, и сообщение не дошло.
Самая фатальная ошибка, как полагается, произошла в 20:48. Капитан Ребекка Лобах, проходившая «ежегодную плановую тренировку», проигнорировала приказ диспетчера «повернуть налево» и просьбу своего второго пилота и руководителя, Эндрю Ивза, «изменить курс» для предотвращения столкновения с самолетом American Airlines. Оба указания были даны с интервалом в 15–20 секунд до смертельного столкновения.
В докладе также указывается, что на борту вертолета была отключена система, позволяющая диспетчерам точнее отслеживать его перемещение. Отключение было допустимым, но это сыграло свою роль в том, что катастрофу не удалось предотвратить. К этому добавляется нехватка персонала в диспетчерской вышке: один человек управлял как самолетами, так и вертолетами, тогда как по нормам должно быть два. Все эти факторы вместе стали причиной трагедии.
29 января у аэропорта Вашингтона произошло столкновение самолета компании American Airlines с военным вертолетом. На борту лайнера среди пассажиров находились юные фигуристы и фигуристки, их семьи и тренеры — все они только что приняли участие в учебно-тренировочном лагере для будущих звезд фигурного катания, организованном параллельно с национальным чемпионатом в Канзасе. В результате катастрофы погибло 67 человек. Среди них были и выходцы из Латвии.