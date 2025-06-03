В Великобритании объявлено, что через три десятка лет белое население страны станет меньшинством

Законопроект о безопасности границ, убежище и иммиграции предусматривает введение новых уголовных статей и полномочий, аналогичных тем, что применяются в борьбе с терроризмом, — с целью противодействия контрабандистам, переправляющим мигрантов через Ла-Манш. Лица, продающие или хранящие комплектующие для лодок, которые, как предполагается, используются для переправы через пролив, могут получить до 14 лет тюрьмы. Также правительство намерено сделать преступлением создание угрозы жизни другого человека при пересечении моря в сторону Великобритании.