В Великобритании объявлено, что через три десятка лет белое население страны станет меньшинством
Жителей Великобритании предупредили, что государственные службы могут оказаться перегруженными, если чистая миграция продолжит оставаться на уровне 400 000 человек в год. Есть и другая опасность.
Выступая в Палате лордов в ходе второго чтения законопроекта о безопасности границ, убежище и иммиграции, лорд Грин, основатель аналитического центра Migration Watch, сказал: «Цифры миграции указывают на перспективу, что в обозримом будущем белые британцы станут меньшинством в собственной стране. Уже сейчас увеличение численности населения связано исключительно с иммиграцией».
Он отметил, что проблему усугубляют снижающиеся показатели рождаемости: по последним данным за 2023 год, число рождений в Англии и Уэльсе стало самым низким с 1977 года. Согласно данным Управления национальной статистики (ONS), коэффициент фертильности в этих двух странах составляет 1,44 ребенка на одну женщину — это самый низкий уровень с момента начала ведения статистики в 1938 году.
«Основной фактор — это чистая миграция. Даже если она останется на нынешнем уровне в 430 000 человек в год, можно ожидать, что белое британское большинство станет меньшинством в Великобритании примерно через 30 лет».
Законопроект о безопасности границ, убежище и иммиграции предусматривает введение новых уголовных статей и полномочий, аналогичных тем, что применяются в борьбе с терроризмом, — с целью противодействия контрабандистам, переправляющим мигрантов через Ла-Манш. Лица, продающие или хранящие комплектующие для лодок, которые, как предполагается, используются для переправы через пролив, могут получить до 14 лет тюрьмы. Также правительство намерено сделать преступлением создание угрозы жизни другого человека при пересечении моря в сторону Великобритании.
Согласно данным МВД, в 2024 году почти 37 000 человек пересекли Ла-Манш на небольших лодках — это меньше, чем пик 2022 года, когда прибыло 45 755 человек. С начала текущего года на британский берег прибыли 14 812 человек, включая более 1 000 человек в минувшую субботу.
В ЕС тоже борются с наплывом мигрантов как могут. Например, Европейская комиссия представила недавно список из семи безопасных стран. По мнению Брюсселя, жителям этих государств ничего не угрожает, поэтому они не могут просить убежища в ЕС.