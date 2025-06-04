Пожар в шумной квартире в Золитуде: Артур за месяц 8 раз становился свидетелем громких криков и драк соседей

Артур с седьмого этажа отметил, что живет в доме всего месяц, но уже как минимум восемь раз становился свидетелем громких криков и драк. Он вспоминает случай двухнедельной давности, когда был вынужден вызвать полицию из-за скандала. Однако прибывшие полицейские тогда не смогли вмешаться — на момент их приезда все уже стихло, и Артур не мог с уверенностью указать, в какой именно квартире произошел инцидент. Помимо постоянного шума, обитатели квартиры активно курили. По данным Государственной полиции, наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Поскольку в квартире в тот момент никого не было, скорее всего, причиной возгорания стал окурок, оставленный в комнате и долго тлевший.