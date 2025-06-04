Пожар в шумной квартире в Золитуде: Артур за месяц 8 раз становился свидетелем громких криков и драк соседей
В минувшие выходные в квартире на девятом этаже дома по улице Грамздас в районе Золитуде вспыхнул пожар. Огонь охватил комнату и коридор общей площадью 40 квадратных метров. Как вероятную причину происшествия полиция называет непотушенный окурок.
Квартира в многоэтажке загорелась в воскресенье около полудня. Спасателей вызвали соседи, проживающие рядом. Один из жильцов, Леонид, живущий этажом ниже, в момент происшествия отсутствовал, но, узнав о пожаре, немедленно вернулся домой, сообщает "Degpunktā".
Когда он прибыл, пожарные уже активно тушили огонь, а его квартиру начала заливать вода — из-за тушения вода сочилась через потолок и стены почти до полуночи. Леониду теперь предстоит обращаться в страховую компанию — такой ущерб, к сожалению, типичен, когда пожар происходит в соседней или вышерасположенной квартире, а спасатели используют все необходимые средства для спасения людей.
На момент возгорания в горящей квартире никого не было, однако присутствие ее обитателей в доме регулярно ощущалось на нескольких этажах.
Артур с седьмого этажа отметил, что живет в доме всего месяц, но уже как минимум восемь раз становился свидетелем громких криков и драк. Он вспоминает случай двухнедельной давности, когда был вынужден вызвать полицию из-за скандала. Однако прибывшие полицейские тогда не смогли вмешаться — на момент их приезда все уже стихло, и Артур не мог с уверенностью указать, в какой именно квартире произошел инцидент. Помимо постоянного шума, обитатели квартиры активно курили. По данным Государственной полиции, наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время курения. Поскольку в квартире в тот момент никого не было, скорее всего, причиной возгорания стал окурок, оставленный в комнате и долго тлевший.
Из-за значительной высоты пожарным пришлось использовать дополнительные средства. Пострадавших в результате происшествия нет, а работы по ликвидации пожара завершились в 16:00.