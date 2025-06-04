Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 4 июня
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам не стоит слишком громко и радостно сообщать о своих достижениях окружающим. Можете попасть в неловкую ситуацию.
Телец
Наслаждайтесь приятными мелочами. Хотя вполне возможно, что среди означенных мелочей попадется и весьма увесистый экземпляр. В таком случае не забудьте его сфотографировать, а то ведь будете потом хвастаться - не поверят.
Близнецы
Сегодня вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет (что маловероятно) - создайте, чтобы день не прошел даром.
Рак
Сегодня даже самые спонтанные из ваших действий будут казаться давно и хорошо обдуманными частями хитроумного плана. Вас могут заподозрить в интриганстве.
Лев
Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Дева
Сегодня на вас могут напасть непрошеные гости. Приготовьтесь к их визиту, не дайте захватить себя врасплох.
Весы
Ваше обаяние сегодня работать не будет, надеяться на него не стоит. Неловкие ситуации, вероятность возникновения которых будет весьма велика, спустить на тормозах не удастся. Нынче придется быть строгим как к себе так и к окружающим.
Скорпион
Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
Стрелец
Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который, при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
Козерог
Сегодняшний день, конечно, предназначен для отдыха, но, чтобы мозги не заржавели, выберите какой-нибудь интеллектуально-активный его вариант. Шахматы... Нет, сложно. Кроссворд порешать можете?
Водолей
Дух сотрудничества обычно облегчает жизнь, ваш случай - не исключение. Вовлеките домашних во что-нибудь типа соревнования - и вам не придется более тащить на себе весь груз.
Рыбы
Сегодня будьте осторожны, выпуская наружу скопившуюся в вас энергию. Вы можете натворить немало глупостей, прежде чем ее поток иссякнет.