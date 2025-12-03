Госполиция завершила расследование громкого дела - преступник фотографировал детей в бассейне и спаивал женщин

В ходе расследования выяснилось, что мужчина на своем частном автомобиле по вечерам подъезжал к ночным клубам и предлагал совершеннолетним женщинам, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, отвезти их домой. После того, как женщины садились в автомобиль, обвиняемый предлагал им выпить. Когда женщины засыпали, он совершал с ними действия сексуального характера и снимал их на камеру. Кроме того, у двух женщин он украл вещи. В уголовном процессе получены сведения о четырех пострадавших, однако возможно, что пострадавших было больше.