Наконец-то все станет проще: три знака зодиака, которым декабрь принесет облегчение

Стрельцы в декабре словно просыпаются после долгой паузы: возвращается энергия, которой последние недели явно не хватало. С новым ресурсом появляется и ощущение, что можно справиться буквально со всем. Но астролог советует не спешить: в начале месяца важно не перегореть — отдых станет залогом дальнейших успехов.