Наконец-то все станет проще: три знака зодиака, которым декабрь принесет облегчение
После непростых недель, а кое для кого — и месяцев, декабрь 2025 года наконец приносит облегчение сразу трём знакам зодиака. По словам астролога Элизабет Бробек, эти представители зодиакального круга уже к концу месяца почувствуют, что жизнь стремительно налаживается: откроются карьерные возможности, появятся новые знакомства и силы для роста, пишет YourTango.
Стрелец
Стрельцы в декабре словно просыпаются после долгой паузы: возвращается энергия, которой последние недели явно не хватало. С новым ресурсом появляется и ощущение, что можно справиться буквально со всем. Но астролог советует не спешить: в начале месяца важно не перегореть — отдых станет залогом дальнейших успехов.
Лев
Для Львов начинается один из самых удачных периодов с июня. Настроение улучшается, растёт популярность в кругу друзей и знакомых, появляются новые социальные контакты. Львы будут часто оказываться в центре событий — вечеринки, встречи, знакомства. Есть шанс на новые романтические отношения, особенно если не сидеть дома.
Овен
Овнов в декабре ждёт больше радости и… больше поездок. Возможны путешествия к друзьям или крупные мероприятия. Новые впечатления и контакты приносят вдохновение и ощущение движения вперёд. Это отличное время, чтобы взяться за карьерные проекты, заявить о себе или запустить новое дело.