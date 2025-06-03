airBaltic запускает прямые рейсы из Риги в Фару, а в Дубай станет летать каждый день

Прямые рейсы airBaltic из Риги в Пизу (Италия) и Порту (Португалия) будут продолжены и в ноябре. В свою очередь, рейсы из Риги в Катанию (Италия) начнутся раньше, чем обычно – уже в марте 2026 года, предлагая путешественникам еще больше вариантов для отдыха. Также авиакомпания увеличит частоту рейсов из Риги в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет), выполняя три рейса в неделю на каждое направление. В зимний сезон airBaltic также планирует возобновить рейсы между Ригой и Дублином (Ирландия), предлагая полеты дважды в неделю.