airBaltic запускает прямые рейсы из Риги в Фару, а в Дубай станет летать каждый день
Латвийская авиакомпания airBaltic продолжает расширять свою маршрутную сеть: с осени 2025 года она начнет прямые рейсы из Риги в солнечное Фару в Португалии, а также значительно увеличит частоту полетов на других популярных направлениях, включая Дубай, Амстердам, Пизу, Катанию и курорты Египта.
airBaltic планирует запустить прямые рейсы из Риги в Фару (Португалия), начиная с 6 сентября 2025 года и до 3 января 2026 года. Рейсы будут выполняться раз в неделю – по субботам. Билеты уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании: начальная цена в экономическом классе составляет от 129 евро, в бизнес-классе – от 369 евро.
Кроме того, учитывая растущий спрос, в зимний сезон (с конца октября 2025 года до конца марта 2026 года) будут выполняться ежедневные прямые рейсы между Ригой и Дубаем (Объединенные Арабские Эмираты). Также увеличится частота рейсов по маршруту Рига – Амстердам (Нидерланды) – до трех рейсов в день, обеспечивая более широкие возможности для пересадок на различные направления по всему миру через один из крупнейших транзитных центров Европы.
Прямые рейсы airBaltic из Риги в Пизу (Италия) и Порту (Португалия) будут продолжены и в ноябре. В свою очередь, рейсы из Риги в Катанию (Италия) начнутся раньше, чем обычно – уже в марте 2026 года, предлагая путешественникам еще больше вариантов для отдыха. Также авиакомпания увеличит частоту рейсов из Риги в Шарм-эль-Шейх и Хургаду (Египет), выполняя три рейса в неделю на каждое направление. В зимний сезон airBaltic также планирует возобновить рейсы между Ригой и Дублином (Ирландия), предлагая полеты дважды в неделю.
На протяжении всего зимнего сезона airBaltic будет предлагать широкий выбор лыжных направлений, включая Инсбрук (Австрия), Зальцбург (Австрия), Женеву (Швейцария), Верону (Италия) и Киттиля (Финляндия) – охватывая многие из самых популярных горнолыжных курортов Европы.