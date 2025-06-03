В Таллине больше не будет Центра русской культуры. Его решили переименовать

"Мы приняли решение преобразовать этот центр в культурный центр национальных меньшинств таким образом, чтобы и впредь продолжать культурную деятельность учреждения, но в новом формате. Я верю, что с новой силой и энергией. В этом контексте мы предлагаем "Котлу Культуры" переименовать этот конкретный центр, расположенный на бульваре Мере, в культурный центр "Мере". Поскольку в коллективе культурного центра было много вопросов, на прошлой неделе я встретился с коллективом, объяснил наши планы, рассказал, что изменится, и на основе полученной обратной связи, мы пришли к решению, которое скоро будет обсуждаться в горсобрании", - цитируют Осиновского радионовости ERR.