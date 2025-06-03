В Таллине больше не будет Центра русской культуры. Его решили переименовать
Городская управа Таллинна во вторник одобрила проект решения, предусматривающее передачу Центра русской культуры (ЦРК) и культурного центра "Сальме" под управление "Котла культуры". Об этом сообщает rus.err.ee.
Как рассказал на пресс-конференции по итогам заседании мэрии столичный градоначальник Евгений Осиновский, инициатива предусматривает, что ЦРК станет называться культурным центром "Мере". "Название исходит из того, что он расположен на бульваре Мере", - пояснил мэр.
"Мы приняли решение преобразовать этот центр в культурный центр национальных меньшинств таким образом, чтобы и впредь продолжать культурную деятельность учреждения, но в новом формате. Я верю, что с новой силой и энергией. В этом контексте мы предлагаем "Котлу Культуры" переименовать этот конкретный центр, расположенный на бульваре Мере, в культурный центр "Мере". Поскольку в коллективе культурного центра было много вопросов, на прошлой неделе я встретился с коллективом, объяснил наши планы, рассказал, что изменится, и на основе полученной обратной связи, мы пришли к решению, которое скоро будет обсуждаться в горсобрании", - цитируют Осиновского радионовости ERR.
В Риге тоже время от времени находят и переименовывают неполиткорректные названия. Так, в этом году хотели переименовать улицу Элизабетес в улицу Берты Пипини. В итоге, однако, решили назвать в честь депутата первого Сейма Пипини один из участков улицы Экспорта.