В центре Риги появится новая улица, названная в честь Берты Пипини
Рижская дума сегодня одобрила присвоение названия улицы Берты Пипини участку дороги от улицы Экспорта до улицы Цитаделес.
Такое предложение ранее поддержали Комиссия по топонимам и наименованиям объектов городской среды Риги, а также Комитет по развитию города Рижской думы.
Ранее имелась идея переименовать в улицу Берты Пипини или в бульвар Берты Пипини улицу Элизабетес. Специалисты Центра госязыка (Valsts valodas centrs) пришли к выводу, что название улицы Элизабетес не представляет Латвию и ее ценности. Эксперты учитывали такие факторы, как соответствие топонима латвийскому культурному пространству, традициям латышского языка и истории Латвии, а также принципам морали.
Берта Пипиня была латвийской журналисткой, писательницей и политиком. Она являлась депутатом Рижской думы и 4-го Сейма. Единственная женщина, которая в межвоенный период была депутатом Сейма. В 1941 году Пипиня была депортирована в Сибирь, и дальнейшая ее судьба неизвестна.