В центре Риги появится новая улица, названная в честь Берты Пипини

Ранее имелась идея переименовать в улицу Берты Пипини или в бульвар Берты Пипини улицу Элизабетес. Специалисты Центра госязыка (Valsts valodas centrs) пришли к выводу, что название улицы Элизабетес не представляет Латвию и ее ценности. Эксперты учитывали такие факторы, как соответствие топонима латвийскому культурному пространству, традициям латышского языка и истории Латвии, а также принципам морали.