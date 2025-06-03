Житель Сигулды Алдис: "Нужно больше Hesburger, где не говорят по-русски!"
Пользователь Facebook по имени Алдис поделился историей, которая, по его словам, наглядно демонстрирует важность использования государственного языка в сфере обслуживания.
Он рассказал о том, как его сын начал подрабатывать летом в сети быстрого питания Hesburger в Сигулде. Уже в первый рабочий день парень столкнулся с неожиданной ситуацией: оказалось, что в Сигулде немало русскоязычных клиентов, которые не говорят на латышском.
По словам Алдиса, посетители, в том числе семьи с детьми, заходили в заведение и пытались найти сотрудника, который мог бы обслужить их на русском языке. Многие даже не пытались перейти на латышский, а просто искали собеседника, говорящего по-русски. Однако, когда выяснялось, что в Hesburger никто не владеет русским, они внезапно начинали понимать и использовать латышский язык. Это, как отмечает Алдис, показывает, насколько важно в сфере обслуживания нанимать именно тех, кто не говорит по-русски. "Нам нужно больше таких Hesburger!" — заключает Алдис.
Комментарии к записи мужчины были самыми разными:
- "У меня был похожий случай. Говорят по-русски, а я в ответ – по-литовски. Надо было что-то согласовать, и сразу выучили латышский..."
- "Разве это должны решать предприниматели? Моя внучка тоже начала работать в подобной компании, владельцы – не латыши, но знание русского языка не было обязательным условием. Внучка плохо говорит по-русски, а очень многие покупатели разговаривают на русском. Я полагаю, что можно обслужить больше покупателей, если быстро объясниться. Это ведь и вопрос прибыли"
- "Пора выпрямить спину и перестать говорить по-русски, не так ли?"
- "Мне кажется, глупо не уметь говорить по-русски или по-английски и хотеть работать в сфере обслуживания. Надо идти учиться. Раз уж мы часть Европы, тогда и французский язык должен быть обязательным"
- "Русский язык в общественном пользовании нужно запретить законом. Штрафы должны быть жесточайшими!"
- "Так уж пример для подражания, что сын не знает русского языка? Знание языков – это похвально"
- "Не знаю, стоит ли гордиться незнанием языка... я точно бы такого человека на работу не взяла!"
- "Поколение моего ребенка (около 15 лет) не знает, не говорит и не будет говорить по-русски. Когда на самом деле все необходимые места не удастся заполнить "говорящими по-русски", придет быстрое понимание того, какие языки нужны, а какие - фантомные боли"