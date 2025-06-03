Житель Сигулды Алдис: "Нужно больше Hesburger, где не говорят по-русски!"

По словам Алдиса, посетители, в том числе семьи с детьми, заходили в заведение и пытались найти сотрудника, который мог бы обслужить их на русском языке. Многие даже не пытались перейти на латышский, а просто искали собеседника, говорящего по-русски. Однако, когда выяснялось, что в Hesburger никто не владеет русским, они внезапно начинали понимать и использовать латышский язык. Это, как отмечает Алдис, показывает, насколько важно в сфере обслуживания нанимать именно тех, кто не говорит по-русски. "Нам нужно больше таких Hesburger!" — заключает Алдис.