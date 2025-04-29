Власти Беларуси заявили, что ждут на 9 мая приезда делегации из Латвии

По информации агентства, Брест подготовил обширную программу ко Дню Победы, включающую разнообразные мероприятия, приуроченные к 9 мая. В них примут участие не только жители Бреста, но и гости из других регионов Беларуси, а также иностранные делегации. Свое участие якобы подтвердили делегации из Латвии, Словакии, Германии и российских регионов. Гостиничные номера в городе были забронированы за несколько месяцев до майских праздников. «Основные торжества пройдут на площади Ленина — это парад в честь Дня Победы и марш участников акции "Беларусь помнит, помним каждого". Возложение цветов состоится у Вечного огня и памятных табличек в Брестской крепости, мероприятие будет сопровождаться митингом. 9 мая на различных площадках города пройдут праздничные события», — сообщает агентство.