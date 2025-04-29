Власти Беларуси заявили, что ждут на 9 мая приезда делегации из Латвии
В белорусском Бресте ждут на празднование 9 мая некую делегацию из Латвии. Что это за люди - пока непонятно.
"Делегации из Латвии, Словакии и Германии примут участие в праздновании 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне", - сообщает официальное белорусское информационное агентство БелТА.
По информации агентства, Брест подготовил обширную программу ко Дню Победы, включающую разнообразные мероприятия, приуроченные к 9 мая. В них примут участие не только жители Бреста, но и гости из других регионов Беларуси, а также иностранные делегации. Свое участие якобы подтвердили делегации из Латвии, Словакии, Германии и российских регионов. Гостиничные номера в городе были забронированы за несколько месяцев до майских праздников. «Основные торжества пройдут на площади Ленина — это парад в честь Дня Победы и марш участников акции "Беларусь помнит, помним каждого". Возложение цветов состоится у Вечного огня и памятных табличек в Брестской крепости, мероприятие будет сопровождаться митингом. 9 мая на различных площадках города пройдут праздничные события», — сообщает агентство.
Учитывая напряженные отношения между Латвией и Беларусью (в 2020 году страны даже закрыли посольства) трудно себе представить, чтобы хоть какое официальное латвийское лицо могло приехать в Брест, да еще по такому поводу. Маловероятно, что это могут быть и представители самоуправлений. Скорее всего речь идет о неких частных лицах. Тоже ведь делегация.
Власти Беларуси время от времени делают похожие шаги в духе "давайте жить дружно". Недавно, например, Беларусь предложила Латвии и Литве возобновить пассажирское сообщение с Минском.