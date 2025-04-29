Два самых узнаваемых бренда Латвии - Kārums и "Поток" - объединились в новом сырке
В сотрудничестве с создателями удостоенного "Оскара" анимационного фильма Straume (англ. Flow, рус. "Поток"), ведущий производитель молочной продукции в Латвии Food Union создал особый творожный сырок Kārums со вкусом арбуза. Он воплощает как семейные и радостные ценности бренда, так и основное послание фильма - о дружбе и взаимопомощи. Часть доходов от продажи этого продукта будет направлена на благотворительность в Латвии - на поддержку программы канистерапии Ķepu terapija в Детской клинической университетской больнице и центра помощи кошкам Remi, заботящегося о бездомных животных.
Как обычно, рецепт нового творожного сырка разработан в Центрe передового опыта в производстве свежих молочных продуктов Food Union, а производство осуществляется на "Рижском молочном комбинате". Общие инвестиции в разработку и запуск новинки составляют около 30 тысяч евро.
Вкус арбуза - выбор детей
Выбор вкуса арбуза не случаен! Он основан на более чем 5000 отзывах детей и подростков Латвии, собранных во время экскурсий "Молочного класса" компании Food Union за последние два года. Именно арбузный сырок оказался одной из самых желанных новинок. Следуя традиции Kārums реализовывать пожелания потребителей, эта мечта детей теперь воплощена - создан творожный сырок с сочными нотами арбуза, покрытый светло-зеленой глазурью.
Илва Вейдемане, руководитель брендов молочных продуктов Food Union: "Kārums всегда был о радости, искренности и семейных ценностях. Поэтому для нас особая честь сотрудничать с творческой командой латвийского и международно признанного анимационного фильма Straume. В этом совместном проекте мы воплотили общие ценности - как во вкусе и внешнем виде продукта, так и в его сути. Арбузный сырок - это не просто лакомство, а исполнение детской мечты и история дружбы, которая теперь "дойдет" до многих гурманов как в Латвии, так и за ее пределами. Мы искренне гордимся тем, что с каждой покупкой этого сырка мы сможем помогать - и детям с их родителями в больнице, и кошкам, которые всё ещё ждут свой дом".
На упаковке - черный кот из Straume
На этот раз символ бренда Kārums - ворона, которая обычно украшает упаковку, - уступила место главному герою Straume - черному коту. На фоне упаковки использован кадр из анимационного фильма, в котором современные и исторические городские пейзажи переплетаются с водной стихией. Учитывая, что сырок планируется экспортировать в разные страны мира, на упаковке также указано английское название фильма - Flow.
Продюсер фильма Straume, созданного режиссером Гинтсом Зилбалодисом, Матисс Кажа комментирует: "Straume - это история, созданная с желанием укреплять эмпатию, сотрудничество и отзывчивость. Мы верим, что истории и совместные проекты способны вдохновлять на реальные перемены. Тот факт, что наше сотрудничество с Kārums помогает и детям, и животным, делает его особенно ценным. Это сотрудничество, в котором история становится вкусом, а вкус - делом".
Цели благотворительности - поддержка детей и животных
Чтобы укрепить ценности, которые разделяют как Kārums, так и анимационный фильм Straume, компания Food Union в сотрудничестве с создателями фильма приняла решение направить часть доходов от продажи этого особого сырка на благотворительность. Были выбраны две важные социальные организации в Латвии, которым в течение года будут перечисляться средства, собранные от продажи сырка в Латвии и за рубежом.
Одна часть пожертвований будет передана Фонду детской больницы для поддержки программы канистерапии Ķepu terapija, которая действует в Детской клинической университетской больнице с 2024 года. Цель этой программы - предоставить эмоциональную и физическую поддержку детям, способствуя их выздоровлению с помощью специально обученных собак. Терапия адаптируется к индивидуальным потребностям каждого пациента, и ее положительный эффект уже подтвержден отзывами медицинского персонала и семей. Больше информации о программе Ķepu terapija здесь.
"Так же, как в фильме Straume собака становится верным спутником и помогает коту открыть в себе силы для преодоления препятствий, так и собаки программы Ķepu terapija становятся незаменимыми помощниками детям на пути к выздоровлению. Канистерапия не только дарит детям моменты радости и снижает уровень стресса, но и помогает улучшить социальные навыки и физическое самочувствие. Мы рады, что новый сырок Kārums воплощает теплую историю Straume и приносит реальную помощь как детям, так и животным," - отмечает руководитель Фонда детской больницы Лиене Дамбина.
Вторая часть пожертвований будет направлена Центру помощи кошкам Remi - добровольческой организации по спасению животных, которая оказывает помощь кошкам, попавшим в беду и оставшимся без заботы. Remi предоставляет животным лечение в собственной ветеринарной клинике, где медицинская помощь бесплатно оказывается не только бездомным животным, но и, по возможности, питомцам малообеспеченных групп населения - пенсионеров, многодетных и малоимущих семей. Приют Remi - это единственное в Латвии безклеточное учреждение, где кошки ожидают своих новых семей в условиях, приближенных к домашним.
Лаура Поджука, представитель Центра помощи кошкам Remi, отмечает: "Remi - это место встречи кошек и людей. Здесь каждый день пишутся разные истории - о встречах на всю жизнь, о становлении друзьями и семьёй, о коротких мгновениях, напоминающих о ценности жизни, времени, сочувствия и о том, как сильными и великими мы можем быть, когда вместе. Как и для многих людей в Латвии и мире, утро или перерыв команды Remi часто начинается с сырка Kārums. Теперь же с радостью и гордостью мы будем не только отмечать успехи Straume и идеи единства, но и с благодарностью говорить: у нас появились новые, сильные друзья, которые каждый день делают этот мир ярче и добрее".
Наличие в магазинах
Особый творожный сырок Kārums Flow сначала появится в продаже в Латвии - в конце апреля и в мае он постепенно будет доступен в сетях Maxima, Lidl, Elvi и Top!. В скором времени продукт начнет экспортироваться в Эстонию, Литву, Великобританию, Ирландию, Нидерланды, Германию, Испанию и Канаду.