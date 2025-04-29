Два самых узнаваемых бренда Латвии - Kārums и "Поток" - объединились в новом сырке

Лаура Поджука, представитель Центра помощи кошкам Remi, отмечает: "Remi - это место встречи кошек и людей. Здесь каждый день пишутся разные истории - о встречах на всю жизнь, о становлении друзьями и семьёй, о коротких мгновениях, напоминающих о ценности жизни, времени, сочувствия и о том, как сильными и великими мы можем быть, когда вместе. Как и для многих людей в Латвии и мире, утро или перерыв команды Remi часто начинается с сырка Kārums. Теперь же с радостью и гордостью мы будем не только отмечать успехи Straume и идеи единства, но и с благодарностью говорить: у нас появились новые, сильные друзья, которые каждый день делают этот мир ярче и добрее".