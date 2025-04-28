В понедельник произошел один из крупнейших блэкаутов в истории современной Европы
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое произошло в Испании и Португалии в полдень понедельника.
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В понедельник произошел один из крупнейших блэкаутов в истории современной Европы

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Otkrito.lv

В понедельник, около 12.30 по местному времени, без электроснабжения остались многие районы Иберийского полуострова, как в Испании, так и в Португалии.

Из-за перебоев с электроснабжением в таких городах, как Малага, Мадрид, Барселона и Лиссабон, остановлен общественный транспорт, не работают светофоры и телефонные линии, а также нарушено движение поездов. 

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое охватило Испанию и Португалию в середине дня в понедельник.
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое охватило Испанию и Португалию в середине дня в понедельник.

По данным Sun, из-за перебоев отключился интернет. В социальных сетях появляются сообщения о том, что сбой с электричеством затронул и некоторые районы Франции. От отключения электричества пострадали Андорра, Бельгия и Италия. Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.

Нет электроэнергии и в одном из крупнейших аэропортов Европы – мадридском Барахасе. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены сидеть и ждать в самолетах, написала одна из путешествующих.

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Полиция принимает меры безопасности на фоне масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в Испании и Португалии в середине дня в понедельник.
Полиция принимает меры безопасности на фоне масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в Испании и Португалии в середине дня в понедельник.

Поступают сообщения о закрытии крупных супермаркетов. По информации Euronews Portugal, отключение электричества застало жителей страны врасплох, сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро в Лиссабоне и Мадриде, а также в других городах, где нет электричества.

Правительство Испании и оператор электросетей Red Electrica пытаются выяснить причины перебоя в подаче электроэнергии. "Причины проблемы устанавливаются, все ресурсы направлены на ее решение", – отметили в заявлении. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.

Энергосистемы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, сообщила газета Financial Times. По оценкам издания, сбой стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

Испанская медиакомпания RTVE пишет, что отключение электричества может быть связано с пожаром на юго-западе Франции. Пожар мог повредить линию в районе горы Аларик и нарушить стабильность электросетей, через которые между Францией и Испанией передается электроэнергия. Также в СМИ упоминается версия о масштабной кибератаке. Официальной версии произошедшего пока нет.

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