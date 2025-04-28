В понедельник произошел один из крупнейших блэкаутов в истории современной Европы
В понедельник, около 12.30 по местному времени, без электроснабжения остались многие районы Иберийского полуострова, как в Испании, так и в Португалии.
Из-за перебоев с электроснабжением в таких городах, как Малага, Мадрид, Барселона и Лиссабон, остановлен общественный транспорт, не работают светофоры и телефонные линии, а также нарушено движение поездов.
This is what a power outage in Europe looks like: subways and airports are down, and the streets are in chaos.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 28, 2025
According to the latest information, the power outage affected not only Spain and Portugal, but also parts of France, the Netherlands, and Belgium. What exactly… pic.twitter.com/DXrwlb5i26
По данным Sun, из-за перебоев отключился интернет. В социальных сетях появляются сообщения о том, что сбой с электричеством затронул и некоторые районы Франции. От отключения электричества пострадали Андорра, Бельгия и Италия. Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.
Нет электроэнергии и в одном из крупнейших аэропортов Европы – мадридском Барахасе. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены сидеть и ждать в самолетах, написала одна из путешествующих.
Поступают сообщения о закрытии крупных супермаркетов. По информации Euronews Portugal, отключение электричества застало жителей страны врасплох, сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро в Лиссабоне и Мадриде, а также в других городах, где нет электричества.
Правительство Испании и оператор электросетей Red Electrica пытаются выяснить причины перебоя в подаче электроэнергии. "Причины проблемы устанавливаются, все ресурсы направлены на ее решение", – отметили в заявлении. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.
Энергосистемы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, сообщила газета Financial Times. По оценкам издания, сбой стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.
Испанская медиакомпания RTVE пишет, что отключение электричества может быть связано с пожаром на юго-западе Франции. Пожар мог повредить линию в районе горы Аларик и нарушить стабильность электросетей, через которые между Францией и Испанией передается электроэнергия. Также в СМИ упоминается версия о масштабной кибератаке. Официальной версии произошедшего пока нет.