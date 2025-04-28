Блэкаут в Европе! В Португалии, Испании, Франции и Италии метро и аэропорты парализованы, а на улицах - хаос

По данным Sun, из-за перебоев отключился интернет. В социальных сетях появляются сообщения о том, что сбой с электричеством затронул и некоторые районы Франции. От отключения электричества пострадали Андорра, Бельгия и Италия. Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.