Блэкаут в Европе! В Португалии, Испании, Франции и Италии метро и аэропорты парализованы, а на улицах - хаос
фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое произошло в Испании и Португалии в полдень понедельника.
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Блэкаут в Европе! В Португалии, Испании, Франции и Италии метро и аэропорты парализованы, а на улицах - хаос

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Otkrito.lv

В понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран сообщили о масштабных перебоях с электроснабжением. Без света остаются миллионы людей.

В понедельник, около 12.30 по местному времени, без электроснабжения остались многие районы Иберийского полуострова, как в Испании, так и в Португалии. Из-за перебоев с электроснабжением в таких городах, как Малага, Мадрид, Барселона и Лиссабон, остановлен общественный транспорт, не работают светофоры и телефонные линии, а также нарушено движение поездов. 

фото: ddp/abaca press/ Vida Press
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое охватило Испанию и Португалию в середине дня в понедельник.
Вид на темную станцию метро в Мадриде во время масштабного отключения электричества, которое охватило Испанию и Португалию в середине дня в понедельник.

По данным Sun, из-за перебоев отключился интернет. В социальных сетях появляются сообщения о том, что сбой с электричеством затронул и некоторые районы Франции. От отключения электричества пострадали Андорра, Бельгия и Италия. Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.

Нет электроэнергии и в одном из крупнейших аэропортов Европы – мадридском Барахасе. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены сидеть и ждать в самолетах, написала одна из путешествующих.

Поступают сообщения о закрытии крупных супермаркетов. По информации Euronews Portugal, отключение электричества застало жителей страны врасплох, сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро в Лиссабоне и Мадриде, а также в других городах, где нет электричества.

Правительство Испании и оператор электросетей Red Electrica пытаются выяснить причины перебоя в подаче электроэнергии. "Причины проблемы устанавливаются, все ресурсы направлены на ее решение", – отметили в заявлении. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.

Энергосистемы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, сообщила газета Financial Times. По оценкам издания, сбой стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.

Испанские СМИ пишут, что пожар на юго-западе Франции, повредивший высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной, мог быть возможной причиной отключения энергии. 

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