Блэкаут в Европе! В Португалии, Испании, Франции и Италии метро и аэропорты парализованы, а на улицах - хаос
В понедельник, 28 апреля, в ряде европейских стран сообщили о масштабных перебоях с электроснабжением. Без света остаются миллионы людей.
В понедельник, около 12.30 по местному времени, без электроснабжения остались многие районы Иберийского полуострова, как в Испании, так и в Португалии. Из-за перебоев с электроснабжением в таких городах, как Малага, Мадрид, Барселона и Лиссабон, остановлен общественный транспорт, не работают светофоры и телефонные линии, а также нарушено движение поездов.
This is what a power outage in Europe looks like: subways and airports are down, and the streets are in chaos.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 28, 2025
According to the latest information, the power outage affected not only Spain and Portugal, but also parts of France, the Netherlands, and Belgium. What exactly… pic.twitter.com/DXrwlb5i26
По данным Sun, из-за перебоев отключился интернет. В социальных сетях появляются сообщения о том, что сбой с электричеством затронул и некоторые районы Франции. От отключения электричества пострадали Андорра, Бельгия и Италия. Известно, что в некоторых больницах, которые остались без электричества, сложилась критическая ситуация. В некоторых домах даже есть люди, которые застряли в лифтах.
Нет электроэнергии и в одном из крупнейших аэропортов Европы – мадридском Барахасе. Пассажиры прибывших рейсов вынуждены сидеть и ждать в самолетах, написала одна из путешествующих.
Поступают сообщения о закрытии крупных супермаркетов. По информации Euronews Portugal, отключение электричества застало жителей страны врасплох, сотни пассажиров оказались заблокированы в тоннелях метро в Лиссабоне и Мадриде, а также в других городах, где нет электричества.
Правительство Испании и оператор электросетей Red Electrica пытаются выяснить причины перебоя в подаче электроэнергии. "Причины проблемы устанавливаются, все ресурсы направлены на ее решение", – отметили в заявлении. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.
Энергосистемы Испании и Португалии после масштабного сбоя потеряли более 10 ГВт мощности, сообщила газета Financial Times. По оценкам издания, сбой стал одним из крупнейших в новейшей истории Европы.
Испанские СМИ пишут, что пожар на юго-западе Франции, повредивший высоковольтную линию электропередачи между Перпиньяном и восточной Нарбонной, мог быть возможной причиной отключения энергии.