В Латвии пройдет крупнейшее на данный момент мероприятие по ознакомлению с гольфом
В праздничные выходные в мае состоится крупнейшее на сегодняшний день мероприятие по ознакомлению с гольфом — Всеобщие Дни гольфа Латвии. С 1 по 5 мая на девяти площадках по всей стране будет возможность бесплатно познакомиться с гольфом.
Попробовать гольф сможет каждый
В рамках Всеобщих Дней гольфа девять гольф-клубов Латвии откроют двери для всех желающих — от детей и молодежи до пожилых людей. Программа мероприятия предлагает как первые удары на тренировочном поле, так и практические занятия на настоящем поле под руководством тренеров. Участники смогут попробовать дальние удары, короткие удары и катящие удары, сыграть несколько лунок и освоить базовые правила гольфа.
В ряде клубов будут проводиться дружеские конкурсы, в других местах — экскурсии по полям, пикники на природе и совместные обеды. Инвентарь будет предоставлен, а предварительные знания не требуются. Поскольку мероприятия будут проходить в небольших группах, необходима предварительная регистрация.
Гольф для всей семьи
«Гольф становится популярным вариантом активного отдыха для все более широкой аудитории — его уже не воспринимают только как элитарный вид спорта. Мы хотим показать, что гольф доступен для всех — детей, взрослых и пожилых. Он может быть как спортивным вызовом, так и возможностью провести время на природе с семьей», — подчеркивает Янис Трегерс, президент Федерации гольфа Латвии.
Положительное влияние гольфа на здоровье доказано — за одну игру в гольф можно пройти до 13 тысяч шагов, что значительно превышает рекомендованную Всемирной организацией здравоохранения дневную норму. Исследования показывают, что регулярная игра в гольф улучшает качество сна, снижает уровень стресса и может увеличить продолжительность жизни на 5 лет.
Рекорд по числу новых игроков
В 2024 году к гольфу в Латвии присоединилось почти 1000 новых игроков — количество лицензированных игроков увеличилось на 38%, что стало самым большим приростом за год в истории латвийского гольфа. Также положительные изменения наблюдаются по статистике пола и возраста: 37% новых игроков составили женщины, а 10% — дети и молодежь до 18 лет.
"Всеобщие Дни гольфа — это не просто возможность попробовать гольф, это мост к новому опыту и иной повседневной жизни. Они вдохновляют, развенчивают мифы и показывают, что гольф может быть доступным и посильным для разных групп общества", — отмечает Я. Трегерс.
Где пройдут Всеобщие Дни гольфа?
1 и 4 мая — гольф-клуб Odiņi, Тукумский край.
2–5 мая — гольф-клуб Usmas golfa laukums, Венспилсский край.
2 мая — гольф-клуб Viesturi, Яунмарупе.
3 мая — гольф-клубы Jūrmala Golf Club & Hotel в Пиньки, Reiņa trase в Сигулдском крае, Kalnozoli в Мадонском крае.
4 мая — гольф-клубы Ozo golfa klubs в Риге и Siltie в Гулбенском крае.
5 мая — гольф-клуб Avoti в Валмиерском крае.