В Латвии пройдет крупнейшее на данный момент мероприятие по ознакомлению с гольфом

«Гольф становится популярным вариантом активного отдыха для все более широкой аудитории — его уже не воспринимают только как элитарный вид спорта. Мы хотим показать, что гольф доступен для всех — детей, взрослых и пожилых. Он может быть как спортивным вызовом, так и возможностью провести время на природе с семьей», — подчеркивает Янис Трегерс, президент Федерации гольфа Латвии.