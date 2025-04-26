В мае в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов
17 мая во внутреннем дворе Рундальского дворца пройдет первый праздник латвийских виноделов в Земгале. С 11:00 до 14:00 будет возможность встретиться с 12 ведущими виноделами Латвии из разных регионов, а также попробовать местные продукты и принять участие в мастер-классах.
Этот праздник не только познакомит с выдающимися местными продуктами, но и укрепит сотрудничество между производителями, а также повысит узнаваемость Баускского края и всего региона Земгале как привлекательного направления гастрономического туризма.
Посетителей мероприятия ждет:
- знакомство с богатством латвийских виноградников и садов;
- обучение у лучших: сомелье Янис Калькис и Агнесе Гинтере проведут мастер-классы по сочетанию еды и напитков;
- за музыкальное настроение будет отвечать артист Жорж Сиксна.
В празднике примут участие:
- Aizputes Vīna Darītava (ООО Aizputes vīna darītava, Мартиньш Сантс);
- Cremon vīna darītava (ИП Cremon 6, Янис Миканс);
- Durbes Veltes (ООО Evi&Jo, Эвия Копштале);
- Kaimiņmuižas vīna darītava (ООО Kaimiņmuiža, Лига Вайваде-Калнмейере);
- Kužums winery (ООО Vīna-Oga, Гатис Кужумс);
- Līgatnes vīna darītava (ООО Līgatnes vīna darītava, Айнарс Ванагс);
- Mazburkas (ООО Mazburkas, Гунта Ниедра);
- Mazsālijas (ООО Jaundzirnavnieki, Гунарс Славинскис);
- Spilves vīna darītava (ООО Brīvdienu māja Spilves, Андрейс Добелис);
- Tērvetes vīni (ООО Tērvetes veltes, Сандрис Лайзанc);
- Tēviņkalna vīna darītava (ООО Tēviņi, Иво Иммерманис);
- Zilver dzērienu darītava (крестьянское хозяйство Pīlādži, Янис Зилверс).
Эти участники также объединены в проект Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов «Тур по винодельням Латвии» (www.latvijasvinature.lv), который служит удобным путеводителем для всех желающих отправиться в путешествие по латвийским винодельням.
Приглашаем вас насладиться не только великолепными латвийскими винами, но и предложением местных производителей еды и сыра! Будет возможность попробовать деликатесы как Баускского края, так и соседних регионов.
«Это будет отличная возможность познакомиться с нашими латвийскими виноделами и их продукцией, одновременно наслаждаясь великолепной жемчужиной барокко — Рундальским дворцом и его цветущими садами. Мы надеемся, что подобное мероприятие станет традицией, поддерживая и популяризируя местных производителей», — подчеркнул Ричард Ивановс, председатель правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.
Вход на мероприятие — бесплатный. Посетители смогут приобрести вина, предлагаемые латвийскими виноделами. Услуги общественного питания оплачиваются отдельно, непосредственно у соответствующих торговцев или производителей.
Мероприятие организовано Латвийской ассоциацией виноградарей и виноделов в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций Баускского края.