В мае в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В Латвии

В мае в Рундальском дворце состоится первый праздник латвийских виноделов

Отдел новостей

Otkrito.lv

17 мая во внутреннем дворе Рундальского дворца пройдет первый праздник латвийских виноделов в Земгале. С 11:00 до 14:00 будет возможность встретиться с 12 ведущими виноделами Латвии из разных регионов, а также попробовать местные продукты и принять участие в мастер-классах.

Этот праздник не только познакомит с выдающимися местными продуктами, но и укрепит сотрудничество между производителями, а также повысит узнаваемость Баускского края и всего региона Земгале как привлекательного направления гастрономического туризма.

Посетителей мероприятия ждет:

  • знакомство с богатством латвийских виноградников и садов;
  • обучение у лучших: сомелье Янис Калькис и Агнесе Гинтере проведут мастер-классы по сочетанию еды и напитков;
  • за музыкальное настроение будет отвечать артист Жорж Сиксна.

В празднике примут участие:

  • Aizputes Vīna Darītava (ООО Aizputes vīna darītava, Мартиньш Сантс);
  • Cremon vīna darītava (ИП Cremon 6, Янис Миканс);
  • Durbes Veltes (ООО Evi&Jo, Эвия Копштале);
  • Kaimiņmuižas vīna darītava (ООО Kaimiņmuiža, Лига Вайваде-Калнмейере);
  • Kužums winery (ООО Vīna-Oga, Гатис Кужумс);
  • Līgatnes vīna darītava (ООО Līgatnes vīna darītava, Айнарс Ванагс);
  • Mazburkas (ООО Mazburkas, Гунта Ниедра);
  • Mazsālijas (ООО Jaundzirnavnieki, Гунарс Славинскис);
  • Spilves vīna darītava (ООО Brīvdienu māja Spilves, Андрейс Добелис);
  • Tērvetes vīni (ООО Tērvetes veltes, Сандрис Лайзанc);
  • Tēviņkalna vīna darītava (ООО Tēviņi, Иво Иммерманис);
  • Zilver dzērienu darītava (крестьянское хозяйство Pīlādži, Янис Зилверс).

Эти участники также объединены в проект Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов «Тур по винодельням Латвии» (www.latvijasvinature.lv), который служит удобным путеводителем для всех желающих отправиться в путешествие по латвийским винодельням.

Приглашаем вас насладиться не только великолепными латвийскими винами, но и предложением местных производителей еды и сыра! Будет возможность попробовать деликатесы как Баускского края, так и соседних регионов.

«Это будет отличная возможность познакомиться с нашими латвийскими виноделами и их продукцией, одновременно наслаждаясь великолепной жемчужиной барокко — Рундальским дворцом и его цветущими садами. Мы надеемся, что подобное мероприятие станет традицией, поддерживая и популяризируя местных производителей», — подчеркнул Ричард Ивановс, председатель правления Латвийской ассоциации виноградарей и виноделов.

Вход на мероприятие — бесплатный. Посетители смогут приобрести вина, предлагаемые латвийскими виноделами. Услуги общественного питания оплачиваются отдельно, непосредственно у соответствующих торговцев или производителей.

Мероприятие организовано Латвийской ассоциацией виноградарей и виноделов в сотрудничестве с Центром развития предпринимательства и компетенций Баускского края.

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