ФОТО: около 200 000 человек в Ватикане простились с папой римским Франциском
26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более 50 лидеров государств и правительств. Церемония погребения отличалась от традиционной и шла под защитой истребителей, эсминца и антидроновых систем.
Похороны папы римского
21 апреля ушел из жизни 88-летний папа римский Франциск. Он возглавлял Святой престол с 2013 года. Понтифик скончался от инсульта. Также у него были серьезные проблемы со здоровьем и последний месяц провел в больнице с двусторонней пневмонией. Согласно правилам, похороны папы были назначены на субботу, 26 апреля 2025 (между 4 и 6 днем после смерти). До этого времени гроб с телом умершего был установлен для прощания в базилике Святого Петра.
Похороны папы римского Франциска (26.04.25)
26 апреля мир простился с папой римским Франциском. На похороны главы Католической церкви в Ватикане собрались сотни тысяч верующих, более ...
В 11 утра 26 апреля началась церемония похорон на площади Святого Петра, где собрались около 200 000 человек. Возглавлял Святую прощальную мессу кардинал Джованни Баттиста Ре – декан Коллегии кардиналов. После Евхаристического богослужения и совершения обрядов последнего напутствия гроб с Франциском был перевезен в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре для погребения, сообщает RBC.
Франциск изменил церемонию похорон
Процедура похорон прошла по обновленному порядку. Правила утвердил сам Франциск за несколько месяцев до смерти, стремясь сделать церемонию более аскетичной и без устаревших ритуалов. Тело понтифика поместили в один простой деревянный гроб с цинковой вставкой, а не в три саркофага, как было раньше. К тому же до похорон гроб с телом для прощания установили не на возвышении и в открытом виде. Как пояснили в Службе папских литургических церемоний, обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика – это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего.
В своем завещании Франциск выразил желание быть погребенным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Известно, что это была любимая базилика папы. Он имел особую духовную связь с этим местом, часто молился там перед и после апостольских путешествий, "отдавая свои намерения под покров Пресвятой Богородицы". Гроб папы был доставлен в базилику Девы Марии из Ватикана через Рим. Кортеж двигался медленно, чтобы присутствующие на маршруте могли в последний раз поприветствовать его.
Особую честь на церемонии имели бедные и нуждающиеся, о которых папа заботился при жизни. Они стояли на лестнице базилики Санта-Мария-Маджоре, чтобы отдать ему последнюю дань уважения.
Гробница Франциска расположена в нише бокового прохода базилики. Она сделана из лигурийского мрамора и, согласно пожеланиям папы, на нее нанесена единственная надпись на латыни Franciscus. Над мраморной плитой висит репродукция его наперсного креста.
Стоит отметить, что Франциск стал первым главой Католической церкви за последние 120 лет, который похоронен не на территории Ватикана. Традиционно пап римских хоронили в склепах собора Святого Петра.
Кто приехал на похороны
Церемония прощания с понтификом собрала высших религиозных и политических деятелей мира. В церемонии приняли участие около 170 делегаций из разных государств, в том числе 50 лидеров стран и правительств, 10 представителей монарших семей, патриархи, кардиналы, архиепископы, епископы и священники со всего мира.
Вот кто был на церемонии:
- президент Латвии Эдгар Ринкевич
- президент Украины Владимир Зеленский
- президент США Дональд Трамп
- экс-президент США Джо Байден
- премьер Великобритании Кир Стармер
- премьер Италии Джорджа Мэлони
- канцлер Германии Олаф Шольц
- президент Аргентины Хавьер Милей
- президент Франции Эммануэль Макрон
- принц Уэльский Уильям
- король Испании Филипп VI
- президент Бразилии Лула да Силва и другие мировые лидеры.
В связи с участием мировых лидеров в день церемонии в Риме и Ватикане действуют усиленные меры безопасности. Над итальянской столицей введена круглосуточная бесполетная зона, активированы системы защиты от беспилотников. На крышах построек вдоль Виа делла Кончилиационе, ведущего к площади Святого Петра, разместились подразделения снайперов. У побережья города Фьюмичино на юго-западе от Рима развернут эсминец. Кроме того, Италия выделила на время похорон истребители Eurofighter для обеспечения воздушной безопасности над всем регионом.