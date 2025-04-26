ФОТО: около 200 000 человек в Ватикане простились с папой римским Франциском

Процедура похорон прошла по обновленному порядку. Правила утвердил сам Франциск за несколько месяцев до смерти, стремясь сделать церемонию более аскетичной и без устаревших ритуалов. Тело понтифика поместили в один простой деревянный гроб с цинковой вставкой, а не в три саркофага, как было раньше. К тому же до похорон гроб с телом для прощания установили не на возвышении и в открытом виде. Как пояснили в Службе папских литургических церемоний, обновленный обряд должен еще больше подчеркнуть, что похороны римского понтифика – это похороны пастыря и ученика Христа, а не сильного мира сего.