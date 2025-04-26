Невеста позволила ChatGPT выбрать косметические процедуры перед свадьбой - что он ей насоветовал?
Что, если бы ваш свадебный бьюти-план составил искусственный интеллект? Будущая невеста Микаэла решилась на эксперимент и доверила ChatGPT свое преображение перед важным днем.
Микаэла Лассиг готовится к свадьбе, которая состоится в июле. Ее «свадебный план» обрел оттенок искусственного интеллекта — она позволила ChatGPT решить, какие косметические процедуры пройти перед важным днем. На данный момент Лассиг находится «на полпути» выполнения этого плана, включающего инъекции ботокса и процедуру лифтинга для лица. Пока она признается, что «довольна результатом».
Лассиг пришла к этой идее во время укладки волос в салоне. Увидев, как плохое освещение подчеркивает недостатки ее кожи, она импульсивно написала ChatGPT, отправив видео своего лица для анализа. Она ввела следующий запрос: «Моя свадьба состоится в июле этого года. Я хочу, чтобы моя кожа выглядела безупречно, а лицо — подтянутым. Мне почти 39 лет. Я отправляю вам видео и хочу получить рекомендации по процедурам, которые помогут справиться с пигментацией, порами, сниженной упругостью, опущенными бровями и морщинами. Бюджет — не более 2500 долларов США».
@michaelaisnotfunny I let chat GPT tell me how to spend $2500 to glow up ✨ #weddingprep #botox #endolift #facelift ♬ original sound - Michaela Lassig
ChatGPT выявил пять ключевых проблем и предложил подробный план, включающий световую терапию широкого спектра, микроигольчатую радиочастотную терапию, ботокс и другие процедуры с примерной стоимостью и графиком.
13 марта Ласига прошла первый курс инъекций ботокса стоимостью 750 долларов. 28 марта она сделала лифтинг лица, который обычно стоит 3600 долларов, но ей предоставили скидку до 1800 долларов, так как она была одной из первых клиенток. Однако, несмотря на старания уложиться в бюджет, реальные расходы превысили изначально запланированные.
Микаэла документирует свое свадебное преображение по плану ChatGPT на платформах TikTok и Instagram, адаптируя первоначальный план в зависимости от комментариев подписчиков. Мнения в соцсетях по поводу увиденного разделились. Одни назвали идею «классной», другие же выразили обеспокоенность влиянием искусственного интеллекта на окружающую среду. «Я не могу поверить, что мы позволяем ChatGPT решать, как нам стать сексуальнее», — написала одна подписчица под видео Микаэлы.
Сама Микаэла считает: «Если ты умеешь использовать искусственный интеллект этично и разумно, ты обретаешь большую автономию». Она мечтает стать инфлюенсером в сфере ИИ, обучая людей грамотному использованию технологий и разрушая мифы о них.