Невеста позволила ChatGPT выбрать косметические процедуры перед свадьбой - что он ей насоветовал?

Лассиг пришла к этой идее во время укладки волос в салоне. Увидев, как плохое освещение подчеркивает недостатки ее кожи, она импульсивно написала ChatGPT, отправив видео своего лица для анализа. Она ввела следующий запрос: «Моя свадьба состоится в июле этого года. Я хочу, чтобы моя кожа выглядела безупречно, а лицо — подтянутым. Мне почти 39 лет. Я отправляю вам видео и хочу получить рекомендации по процедурам, которые помогут справиться с пигментацией, порами, сниженной упругостью, опущенными бровями и морщинами. Бюджет — не более 2500 долларов США».