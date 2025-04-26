Мнение: сейчас есть ощущение, что демократия потеряла свое будущее

Эти страны хотят, чтобы мир поверил в слабость демократии и превосходство автократии, сказала она, добавив, что используются различные инструменты, чтобы подорвать авторитет государств и усилить недоверие к их институтам. Демократические страны не должны позволить укорениться мнению о том, что демократия и верховенство закона слабы и не способны защитить себя, подчеркнула судья.