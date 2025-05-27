Проверьте аптечку: когда медикаменты могут стать ядом и что с ними делать?
Аптеки взяли на себя дополнительную заботу по сбору непригодных медикаментов, однако более 70% опрошенных жителей хранят дома непригодные медикаменты — это выяснилось в новейшем опросе Mēness aptieka и исследовательского агентства Norstat.
В целом объем сданных медикаментов продолжает расти, и регулярно сдают их в аптеку уже 6% жителей. Пятая часть опрошенных заявила, что непригодные медикаменты дома не накапливаются, так как лекарства принимаются редко и в соответствии с указаниями врача.
Минимум раз в год следовало бы тщательно провести ревизию содержимого домашнего шкафчика для лекарств и сдать непригодные медикаменты в аптеку. С наступлением теплого сезона фармацевт напоминает о правильном контроле за домашней аптечкой в повседневной жизни — о безопасном хранении и использовании, дает советы, как понять, что медикаменты больше не пригодны для употребления, а также объясняет, что нужно учитывать, сдавая их в аптеку.
Аптеки уже несколько лет ответственно берут на себя дополнительную заботу, осуществляя сбор и передачу на безопасную утилизацию непригодных медикаментов; так, в прошлом году в Mēness aptieka было собрано почти 8 тонн. «Важно помнить, что непригодные медикаменты — это не просто бытовые отходы. В повседневной суете люди зачастую забывают или даже не задумываются о рисках хранения непригодных медикаментов дома. Например, обезболивающие медикаменты, которые «на всякий случай» длительное время хранятся в сумке, из-за неудачного стечения обстоятельств могут создать ситуацию риска для окружающих. В лучшем случае они не дадут ожидаемого результата, в худшем, если под влиянием условий изменилось активное вещество, могут грозить и отравлением. К сожалению, такие случаи не редкость. Сейчас, весной, самое время пересмотреть свои домашние аптечки», — говорит член правления Mēness aptieka, фармацевт Елена Петришина.
Поясняя, как понять, что медикамент больше не пригоден для применения, Елена Петришина отмечает: «При пересмотре домашней аптечки мы, возможно, найдем лекарства, у которых истек срок годности, или такие, которые, например, изменив курс лечения по указанию врача, мы прекратили принимать и их остатки остались в аптечке. К непригодным медикаментам надо отнести и те, упаковка которых порвана, повреждена и нельзя прочитать название лекарства, или же таблетки, капсулы, растворы, которые вынуты из оригинальной упаковки и не маркированы или мы не можем получить информацию об их применении и сроке годности. Также сюда можно включить лекарства, подвергшиеся воздействию влаги или жары, или лекарства, изменившие первоначальный запах, цвет или форму».
4 важных шага для безопасного контроля за домашним шкафчиком для лекарств
1. Внимательное и безопасное хранение
Обязательно нужно заботиться о том, чтобы лекарства хранились в подходящем месте. Домашняя аптечка должна находиться в сухом, теплом и закрытом — недоступном для детей и домашних животных — месте. Аптечку не следует размещать в ванной комнате или другом помещении с повышенной влажностью, под прямыми солнечными лучами, на подоконнике, а также хранить вблизи плиты или других выделяющих тепло устройств, так как под влиянием длительной повышенной температуры могут произойти изменения в активном веществе и/или вспомогательных веществах, а следовательно, и их действие. Чтобы лекарства были безопасны и сохраняли действие, их нужно хранить в соответствии с указанным в инструкции, например, некоторые лекарства надо хранить в холодильнике, но и в таких случаях нужно соблюдать указанную температуру. Есть медикаменты, реакция которых на перепады температур, жару может привести к нежелательным для здоровья, даже опасным последствиям.
2. Ответственное использование: если подойдет мне, не подойдет соседу
Все еще приходится слышать истории о приеме медикаментов по собственной инициативе или рекомендации друзей, родственников, коллег, а не специалиста по здравоохранению или по выписанным рецептам. Бывают ситуации, когда эти советчики не стесняются делиться запасами лекарств. Последствия при самовольном приеме лекарств могут быть различными: начиная от нежелательных побочных эффектов, на которые влияют показания, сопутствующие заболевания, общее состояние здоровья или взаимодействие с другими ежедневно употребляемыми медикаментами, и заканчивая гораздо более серьезными угрозами и долгосрочными последствиями.
3. Подготовка непригодных медикаментов к сдаче в аптеку
Прежде всего надо напомнить, что в случае опасений или неясностей всегда можно прийти в аптеку и о содержимом шкафчика для лекарств проконсультироваться, пересмотреть его вместе с фармацевтом. При подготовке предназначенных для сдачи в аптеку непригодных медикаментов их перед этим надо вынуть из упаковки — коробочек, а пластинки с таблетками, бутылочки, ампулы и тюбики с мазями положить в пакет. Не стоит забывать и о безопасном уничтожении упаковки в случаях, если она содержит персональные данные. В таких ситуациях личные данные можно закрасить или просто упаковку тщательно порвать перед выбросом в мусор. Ошибочно считать, что только медикаменты с истекшим сроком годности подлежат утилизации. Например, оставшиеся после выздоровления медикаменты и лекарства без ясно читаемого названия, а также ненадлежащим образом хранящиеся лекарства тоже надо сдать в аптеку на утилизацию.
4. Перемены начинаются с маленьких, но важных шагов
В различных исследованиях показано, насколько уязвимо здоровье человека от рисков, вызванных изменениями климата. Известно, что неправильная утилизация лекарств, например выброс в мусор или унитаз непригодных лекарств, создает риск загрязнения окружающей среды, что в долгосрочной перспективе создает эффект бумеранга и скажется на здоровье как нашего, так и будущих поколений.
Репрезентативный опрос населения в сотрудничестве с исследовательским агентством Norstat провели в марте 2025 года по всей Латвии, опросив 1400 жителей в возрасте от 18 до 74 лет.