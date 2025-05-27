Проверьте аптечку: когда медикаменты могут стать ядом и что с ними делать?

Прежде всего надо напомнить, что в случае опасений или неясностей всегда можно прийти в аптеку и о содержимом шкафчика для лекарств проконсультироваться, пересмотреть его вместе с фармацевтом. При подготовке предназначенных для сдачи в аптеку непригодных медикаментов их перед этим надо вынуть из упаковки — коробочек, а пластинки с таблетками, бутылочки, ампулы и тюбики с мазями положить в пакет. Не стоит забывать и о безопасном уничтожении упаковки в случаях, если она содержит персональные данные. В таких ситуациях личные данные можно закрасить или просто упаковку тщательно порвать перед выбросом в мусор. Ошибочно считать, что только медикаменты с истекшим сроком годности подлежат утилизации. Например, оставшиеся после выздоровления медикаменты и лекарства без ясно читаемого названия, а также ненадлежащим образом хранящиеся лекарства тоже надо сдать в аптеку на утилизацию.