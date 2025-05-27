Чуда все же не произошло: от опухоли мозга умерла 19-летняя звезда TikTok

Хотя опухоль мозга диагностируется у менее чем 1% населения, она часто развивается незаметно. По информации medicine.lv, болезнь может долго не проявляться, а когда симптомы становятся очевидны — бывает уже слишком поздно. Среди них — частые головные боли, нарушение речи, потеря равновесия, ухудшение зрения и координации. Рак может быть как первичным (возникающим в мозге), так и вторичным — при метастазировании других опухолей.