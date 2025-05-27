Чуда все же не произошло: от опухоли мозга умерла 19-летняя звезда TikTok
Более года почти полмиллиона подписчиков следили за состоянием здоровья 19-летней Анны Грейс Фелан, которая боролась с опухолью мозга. Врачи с самого начала предупреждали: надежды на выздоровление нет. Однако тысячи людей верили в чудо. К сожалению, оно не случилось.
Анна Грейс скончалась в США после продолжительной болезни. Осенью 2024 года девушка почувствовала слабость и обратилась в клинику с обычными на первый взгляд симптомами: нарушением зрения, онемением части лица и потерей координации. Несколько раз она теряла равновесие, стоя на ровном месте. «У меня начались проблемы с левым глазом, немела нога и лицо. Речь стала странной», — рассказывала Анна. В результате МРТ выявила серьезное повреждение головного мозга, а биопсия подтвердила страшный диагноз: глиобластома — одна из самых агрессивных и неизлечимых форм рака мозга.
Анне потребовалось время, чтобы осознать, что ее дни сочтены. Она решила не сдаваться и рассказать свою историю в социальных сетях. Так появился ее блог, который привлек внимание тысяч подписчиков, пишет nbcnews.com.
«Это самая страшная новость в моей жизни. Конечно, это нелегко. Я просто буду верить в Бога и стараться двигаться дальше», — говорила она на камеру.
Анна честно делилась с подписчиками ухудшением самочувствия, размышляла о будущем своей семьи и друзей. Люди переживали, писали слова поддержки, дарили сувениры — но изменить исход уже было невозможно.
В одном из последних видео она сказала: «Мне стало хуже, совсем плохо. Опухоль выросла, она в таком месте... Я не могу дышать. Операция невозможна. Просто хотела поблагодарить вас за молитвы. Я не сдаюсь. Если продолжите молиться за меня — думаю, я справлюсь».
Анна Грейс Фелан умерла 23 мая. Родственники подтвердили эту информацию, поблагодарив всех, кто поддерживал их. «С грустью сообщаем, что наша прекрасная дочь Анна Грейс отправилась на небеса к своему Господу и Спасителю Иисусу Христу. Многие из вас следили за ее борьбой с раком и стали свидетелями ее сильной веры. Теперь она обрела покой», — говорится в заявлении семьи.
Хотя опухоль мозга диагностируется у менее чем 1% населения, она часто развивается незаметно. По информации medicine.lv, болезнь может долго не проявляться, а когда симптомы становятся очевидны — бывает уже слишком поздно. Среди них — частые головные боли, нарушение речи, потеря равновесия, ухудшение зрения и координации. Рак может быть как первичным (возникающим в мозге), так и вторичным — при метастазировании других опухолей.