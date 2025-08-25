Прошло ровно 3 года с момента сноса памятника советским воинам в Пардаугаве - вспоминаем, как это было
25 августа 2022 года в парке Узварас в Риге завершился демонтаж крупнейшего памятника советской эпохи в Латвии и странах Балтии. Последним элементом комплекса стал 79-метровый обелиск, украшенный звездами, который с грохотом рухнул в воду после семичасовой подготовки.
Снос мемориального ансамбля продолжался три дня: 23 августа убрали скульптуры трех воинов, 24 августа — фигуру женщины, а утром 25-го начались работы над обелиском. Несмотря на символичность события, большого скопления людей у огороженной территории не наблюдалось, полиция оперативно контролировала ситуацию и быстро восстановила движение на близлежащих улицах.
Исторические кадры: за три дня демонтировали памятник в парке Узварас
Мемориал был открыт в 1985 году и долгие годы служил местом массовых собраний 9 мая, когда часть латвийского общества отмечала День Победы. Однако для многих жителей страны памятник олицетворял не освобождение, а советскую оккупацию и насильственное включение Латвии в состав СССР.
Снос обелиска вызвал широкий резонанс. Тогдашний министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил, что с демонтажем памятника завершилась целая эпоха и начинается новая страница латвийской истории. Министр обороны Артис Пабрикс назвал событие «поворотным моментом», символом освобождения от унижений и возможности для национальной консолидации. Евродепутат Сандра Калниете подчеркнула, что демонтаж памятника позволяет Латвии действовать исходя из собственных интересов, «не оглядываясь на то, что скажет Россия». Представитель Национального объединения Янис Домбрава заявил, что уничтожен символ «империи зла».
По словам социального антрополога Клавса Седлениекса, для части общества памятник имел исключительно символическое значение, и его отсутствие не изменит взглядов людей, которые каждый год собирались 9 мая в Парке Победы. Он сравнил ситуацию со сносом памятников Ленину: «То, что их убрали, не означает, что в Латвии исчезли сторонники Советского Союза».
Протестующие и наблюдатели: что творится вокруг во время демонтажа памятника в Парке победы
Arī otrdienas vakarā pie demontējamā padomju armijai veltītā pieminekļa Pārdaugavā pulcējās vairāki desmiti cilvēku, daļa no kuriem iebilda pret monumenta