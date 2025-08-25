Прошло ровно 3 года с момента сноса памятника советским воинам в Пардаугаве - вспоминаем, как это было

По словам социального антрополога Клавса Седлениекса, для части общества памятник имел исключительно символическое значение, и его отсутствие не изменит взглядов людей, которые каждый год собирались 9 мая в Парке Победы. Он сравнил ситуацию со сносом памятников Ленину: «То, что их убрали, не означает, что в Латвии исчезли сторонники Советского Союза».