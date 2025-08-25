ФОТО: полиция раскопала в Латгале 100 кг вещества, похожего на гашиш

В начале августа в Озолайнской волости Резекненского края при проведении оперативных мероприятий в связи с незаконным оборотом товаров, облагаемых акцизным налогом, правоохранители задержали мужчину 1975 г.р. При проведении процессуальных действий, в том числе нескольких обысков в разных местах - по месту жительства мужчины, в транспортном средстве и гараже - правоохранители изъяли 382 460 сигарет марок Kenzo Club Apple mentol, NZ Gold, Arizon Queen crust, MG Black и других. Найденные сигареты были как с белорусскими акцизными марками, так и без акцизных марок. Кроме того, у мужчины были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту товары стратегического назначения.