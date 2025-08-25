ФОТО: полиция раскопала в Латгале 100 кг вещества, похожего на гашиш
В Резекненском крае полиция раскопала тайник с примерно 100 килограммами наркотических веществ, спрятанных в земле. Накануне у задержанного мужчины нашли сотни тысяч нелегальных сигарет и товары стратегического назначения, сообщили в Государственной полиции.
В начале августа в Озолайнской волости Резекненского края при проведении оперативных мероприятий в связи с незаконным оборотом товаров, облагаемых акцизным налогом, правоохранители задержали мужчину 1975 г.р. При проведении процессуальных действий, в том числе нескольких обысков в разных местах - по месту жительства мужчины, в транспортном средстве и гараже - правоохранители изъяли 382 460 сигарет марок Kenzo Club Apple mentol, NZ Gold, Arizon Queen crust, MG Black и других. Найденные сигареты были как с белорусскими акцизными марками, так и без акцизных марок. Кроме того, у мужчины были обнаружены и изъяты запрещенные к обороту товары стратегического назначения.
Правоохранители задержали мужчину и поместили его в место кратковременного задержания.
Продолжая работу по ранее начатому уголовному процессу, днем позже правоохранители обнаружили в лесном массиве Озолайнской волости Резекненского края специально созданный этим мужчиной тайник в земле. В нем были закопаны девять мешков, в которых находилось 83 упаковки с неизвестным веществом зеленовато-коричневого цвета растительного происхождения, похожим на гашиш. Общий вес упаковок составил примерно 100 килограммов. В настоящее время назначены экспертизы для установления точного состава изъятых веществ.
Против задержанного начат уголовный процесс по части первой статьи 221 уголовного закона.