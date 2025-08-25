Вера Брежнева.
Афиша Латвии
Сегодня 17:23
Уже в эту субботу в Юрмале выступит Вера Брежнева
30 августа на сцене концертного зала "Дзинтари" выступит популярная украинская певица Вера Брежнева.
Певица получила множество музыкальных наград в разных странах, а ее клипы на YouTube в общей сложности набрали более 100 миллионов просмотров. Сегодня Вера Брежнева усердно работает над новым материалом и готовится к выпуску нового альбома.
На концерте в Юрмале певица исполнит свои лучшие песни и представит новые работы. Зрители услышат как сольные хиты, так и песни со времен группы "ВИА Гра", сообщает портал balticevents.info.
Всех присутствующих ожидает новая программа после затяжной творческой паузы певицы. Билеты на концерт Брежневой доступны во всех кассах Biļešu Serviss.