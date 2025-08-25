Во вторник Латвию опять накроют дожди

Предстоящей ночью на большей части территории временами будут идти дожди, местами пройдут сильные ливни и прогремят грозы. Ветер будет западным от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха составит +6...+10 градусов, на побережье - от +10 до +13 градусов.