11 сентября в Brasserie VIVIEN был представлен новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина - ŠHYŠHKIN ŠHKALIK.

VIVIEN запустила новый гастрономический проект шефа Шишкина

11 сентября в Brasserie VIVIEN был представлен новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина - ŠHYŠHKIN ŠHKALIK.

В Латвии

ФОТО: брассери VIVIEN запустила новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина

Отдел Lifestyle

Otkrito.lv

11 сентября в Brasserie VIVIEN был представлен новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина - ŠHYŠHKIN ŠHKALIK. Иван Шишкин – автор проектов Rebernya, Noor, Delicatessen (за который Иван был удостоен награды Michelin Bib Gourmand), а рижанам известен бар Piana Wyshnia, концепцию которого разработал Иван.

Иван Шишкин представил свои фирменные настойки из хрена, вишни, малины, кофе со смородиной, печёных яблок и аронии, а также сет закусок: запеченная мозговая косточка, жареные вешенки, маринованная салака, crispy яйцо и меренга со сметаной.

фото: пресс-фото
Иван Шишкин.
Иван Шишкин.

Сет авторских наливок и закусок может стать прообразом проекта ŠHYŠHKIN ŠHKALIK, который Иван Шишкин планирует развивать в Европе. Рига и Brasserie Vivien станут площадками для экспериментов и дегустаций будущего бренда. Vivien приглашает всех желающих попробовать настойки и закуски Ивана Шишкина в Brasserie каждый день с 18:00.

Brasserie Vivien работает уже три месяца, и начал свою обещанную серию гастрономических и питейных гастролей от друзей Vivien – именитых шефов и бартендеров.

Темы

Рига11 сентябряMichelin

Другие сейчас читают