ФОТО: брассери VIVIEN запустила новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина

Сет авторских наливок и закусок может стать прообразом проекта ŠHYŠHKIN ŠHKALIK, который Иван Шишкин планирует развивать в Европе. Рига и Brasserie Vivien станут площадками для экспериментов и дегустаций будущего бренда. Vivien приглашает всех желающих попробовать настойки и закуски Ивана Шишкина в Brasserie каждый день с 18:00.