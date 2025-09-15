ФОТО: брассери VIVIEN запустила новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина

VIVIEN запустила новый гастрономический проект шефа Шишкина
11 сентября в Brasserie VIVIEN был представлен новый гастрономический проект шефа Ивана Шишкина - ŠHYŠHKIN ŠHKALIK. Иван Шишкин – автор проектов Rebernya, Noor, Delicatessen (за который Иван был удостоен награды Michelin Bib Gourmand), а рижанам известен бар Piana Wyshnia, концепцию которого разработал Иван.
Иван Шишкин представил свои фирменные настойки из хрена, вишни, малины, кофе со смородиной, печёных яблок и аронии, а также сет закусок: запеченная мозговая косточка, жареные вешенки, маринованная салака, crispy яйцо и меренга со сметаной.
Сет авторских наливок и закусок может стать прообразом проекта ŠHYŠHKIN ŠHKALIK, который Иван Шишкин планирует развивать в Европе. Рига и Brasserie Vivien станут площадками для экспериментов и дегустаций будущего бренда. Vivien приглашает всех желающих попробовать настойки и закуски Ивана Шишкина в Brasserie каждый день с 18:00.
Brasserie Vivien работает уже три месяца, и начал свою обещанную серию гастрономических и питейных гастролей от друзей Vivien – именитых шефов и бартендеров.