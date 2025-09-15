Интерес к новому iPhone 17 на 30% выше, чем к предыдущей версии. Но в целом люди нынче реже меняют телефоны
Данные мультисервисной компании Tele2 показывают, что интерес клиентов к новому смартфону iPhone 17 на предпродажах примерно на 30% выше, чем к предыдущей модели — iPhone 16.
Особым спросом пользуются iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max в темно-синем цвете с 256 ГБ памяти.
Как отмечает Tele2, большим интересом также пользуются новые беспроводные наушники AirPods со встроенной функцией онлайн-перевода, которые обеспечивают пользователям дополнительное удобство в путешествиях и международном общении. "Если рассматривать рынок смартфонов в целом, то тенденция последних лет заключается в том, что клиенты реже меняют свои телефоны, – поясняет Паулс Дрейманис, руководитель отдела продаж Tele2. – Причин этому несколько: телефоны становятся всё более прочными, в последнее время в отрасли не наблюдалось революционных инноваций, а экономическая ситуация также способствует более осторожному планированию расходов. Однако в то же время мы видим, что презентации и предпродажи новейших устройств самых популярных брендов по-прежнему вызывают особый интерес, особенно среди клиентов, увлеченных технологиями. Кроме того, iPhone, несомненно, является иконой стиля, что немаловажно для некоторых покупателей".
Кроме того, Дрейманис отмечает, что, учитывая тенденции, ожидается рост спроса на различные аксессуары для iPhone – защитные стекла, чехлы, кейсы и адаптеры для быстрой зарядки, что свидетельствует о том, что покупатели все чаще задумываются об удобстве и экологичности использования устройства.
