Интерес к новому iPhone 17 на 30% выше, чем к предыдущей версии. Но в целом люди нынче реже меняют телефоны

Как отмечает Tele2, большим интересом также пользуются новые беспроводные наушники AirPods со встроенной функцией онлайн-перевода, которые обеспечивают пользователям дополнительное удобство в путешествиях и международном общении. "Если рассматривать рынок смартфонов в целом, то тенденция последних лет заключается в том, что клиенты реже меняют свои телефоны, – поясняет Паулс Дрейманис, руководитель отдела продаж Tele2. – Причин этому несколько: телефоны становятся всё более прочными, в последнее время в отрасли не наблюдалось революционных инноваций, а экономическая ситуация также способствует более осторожному планированию расходов. Однако в то же время мы видим, что презентации и предпродажи новейших устройств самых популярных брендов по-прежнему вызывают особый интерес, особенно среди клиентов, увлеченных технологиями. Кроме того, iPhone, несомненно, является иконой стиля, что немаловажно для некоторых покупателей".