Apple показала новое поколение гаджетов: iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, новые часы и наушники

Базовая модель iPhone 17 получила немного увеличенный 6,3-дюймовый экран ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и с более тонкими рамками. Это означает, что экран стал больше, но размер телефона остаётся таким же, как у iPhone 16. Функция Always-on display снижает частоту обновления до 1 Гц, при этом на экране блокировки отображаются текущие события и виджеты. Пиковое значение яркости увеличилось с 2000 до 3000 нит.