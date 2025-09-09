Apple показала новое поколение гаджетов: iPhone 17, ультратонкий iPhone Air, новые часы и наушники
Традиционная осенняя презентация Apple принесла целый ряд новинок, включая усовершенствованные гаджеты и совершенно новые решения.
iPhone 17
Базовая модель iPhone 17 получила немного увеличенный 6,3-дюймовый экран ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц и с более тонкими рамками. Это означает, что экран стал больше, но размер телефона остаётся таким же, как у iPhone 16. Функция Always-on display снижает частоту обновления до 1 Гц, при этом на экране блокировки отображаются текущие события и виджеты. Пиковое значение яркости увеличилось с 2000 до 3000 нит.
Экран покрыт защитным стеклом Ceramic Shield 2, которое в 3 раза устойчивее к царапинам. Также производитель использует новое покрытие собственной разработки, которое прочно связано с Ceramic Shield на атомном уровне. Дисплей также имеет семислойное антибликовое покрытие.
За производительность гаджета отвечает 6-ядерный чипсет A19, который включает 2 ядра производительности и 4 ядра эффективности, а также 5-ядерный GPU. Он на 20% быстрее по сравнению с A18 в iPhone 16, а в сравнении с iPhone 15 прирост достигает 80%. Объём ПЗУ составляет 256 ГБ.
Новый iPhone 17 оснащён 48-мегапиксельной системой двойной камеры и имеет в четыре раза большее разрешение по сравнению с iPhone 16. «Основная камера обеспечивает впечатляющее разрешение в 48 Мп, а для повседневных фотографий разрешение по умолчанию в 24 Мп обеспечивает идеальный баланс», – сказал представитель компании.
Любителям селфи больше не придётся менять ориентацию телефона, чтобы сделать снимок пейзажа на фронтальную камеру, поскольку новый сенсор квадратной формы обеспечивает четыре различных композиции. Пользователи также могут нажать, чтобы расширить поле зрения и повернуть изображение с портретной ориентации на альбомную.
iPhone 17 сможет работать целый день без подзарядки и воспроизводить видео на 8 часов дольше, чем его предшественник. Зарядка в течение 10 минут обеспечит 8 часов воспроизведения видео. До 50% смартфон заряжается за 20 минут вместо 30 минут в предыдущих моделях.
Продажи iPhone 17 стартуют 19 сентября. Телефон поставляется в пяти цветах: лавандовом, дымчато-голубом, чёрном, белом и шалфейном. Стоимость «яблочного» гаджета составляет от $800.
Помимо обычного iPhone 17, были представлены также iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Соершенно новый iPhone Air
Сегодня компания Apple представила iPhone Air — совершенно новую модель iPhone с ультратонким корпусом и eSIM.
Толщина iPhone Air составляет всего 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone в истории. Рамка изготовлена из титана с полированной отделкой. Устройство впервые оснащено защитным покрытием Ceramic Shield 2 с обеих сторон, которое в три раза устойчивее к царапинам. Apple заявляет, что это самый прочный iPhone в истории. Новая платформа для камеры занимает всю заднюю панель устройства.
Смартфон оснащён 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с технологией ProMotion и пиковой яркостью до 3000 нит — это самый высокий показатель среди всех iPhone. Переднее стекло также имеет семислойное антибликовое покрытие, которое уменьшает блики и отвлекающие факторы, обеспечивая лучшую читаемость при ярком освещении.
iPhone Air оснащён одной 48-мегапиксельной основной камерой. Новая фронтальная камера оснащена функцией Center Stage, которая с помощью искусственного интеллекта автоматически расширяет поле зрения и поворачивает кадр в зависимости от количества людей на экране. Квадратный сенсор поддерживает четыре различных варианта композиции, поэтому вам не придётся поворачивать телефон, чтобы сделать альбомное селфи. Всё, как в обычном iPhone 17.
Новинка получила новейшую однокристальную систему Apple A19 Pro. iPhone Air занимает место модели Plus в линейке, располагаясь выше стандартного iPhone 17, но ниже iPhone 17 Pro. Заявлено, что смартфон будет работать целый день без подзарядки. Цена стартует от 1000 долларов за 256 ГБ.
Что еще нового?
На традиционной презентации Apple были также представлены Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3.
AirPods Pro 3 предложат усовершенствованную систему активного шумоподавления, которую разработчики называют «феноменальной». Также они представили обновленную акустическую архитектуру и функцию перевода в режиме реального времени. Стоимость наушников составит $249.
Apple Watch Series 11 теперь имеют экран, который в два раза лучше защищен от царапин по сравнению с предыдущей моделью. Батарея часов будет работать до 24 часов. Новинка также получила функцию измерения артериального давления и улучшенный мониторинг сна. Они станут самыми тонкими смарт-часами от Apple. Цены на новые часы варьируются: от $250 для SE 3 до $700 для Ultra 3.