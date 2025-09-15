В густонаселенном микрорайоне Риги началось строительство новой Maxima. Когда открытие?

«Пурвциемс — один из самых густонаселённых районов Риги, и с новым магазином Maxima XX на Стирну, 25 мы хотим обеспечить широкий круг жителей удобным доступом к повседневным товарам по выгодным ценам, одновременно создавая новые рабочие места и улучшая инфраструктуру района. В процессе строительства особое внимание будет уделено удобству жителей ближайших домов — магазин будет расположен максимально далеко от них, а стоянка отделена двухуровневыми зелёными насаждениями, чтобы здание гармонично вписывалось в окружающую среду. Эта локация удобна как жителям Пурвциемса, так и тем, кто через район направляется в другие части Риги, поэтому мы верим, что покупки здесь будут приятными для каждого», — рассказал директор департамента развития недвижимости и строительства Maxima Latvija Виктор Новиков.