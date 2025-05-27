Невероятно! Латвийцев призывают самим подписаться за то, чтобы мясо в магазинах стало дороже

Авторы инициативы — эколог и эксперт по устойчивому развитию Янис Бризга и новатор, социолог и перформанс-художник Сандрис Муриньш — указывают, что такой налог может стать важным инструментом для поощрения более экологичных, климатически устойчивых и здоровых пищевых привычек, основанных на продуктах растительного происхождения. Официальное представление инициативы состоится 31 мая, когда авторы приглашают посетить посвященный ей художественный перформанс на фестивале "Starptelpa 2025".