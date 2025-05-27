Невероятно! Латвийцев призывают самим подписаться за то, чтобы мясо в магазинах стало дороже
Представьте себе: латвийцам предлагают добровольно поддержать инициативу, которая напрямую ударит по их кошельку — ввести налог на мясо. Именно такую идею продвигают активисты, утверждая, что ради природы, климата и здоровья пора пересмотреть свои привычки и сделать мясо менее доступным.
В ответ на растущие экологические, климатические и общественно-здравоохранительные проблемы, вызванные потреблением мяса, активисты призывают общественность подписать инициативу на портале Manabalss о введении налога на мясо в Латвии.
Авторы инициативы — эколог и эксперт по устойчивому развитию Янис Бризга и новатор, социолог и перформанс-художник Сандрис Муриньш — указывают, что такой налог может стать важным инструментом для поощрения более экологичных, климатически устойчивых и здоровых пищевых привычек, основанных на продуктах растительного происхождения. Официальное представление инициативы состоится 31 мая, когда авторы приглашают посетить посвященный ей художественный перформанс на фестивале "Starptelpa 2025".
Авторы подчеркивают, что потребление мяса напрямую уничтожает дикие виды животных, способствует массовому убийству живых существ в промышленном масштабе, загрязняет окружающую среду, влияет на изменение климата и увеличивает риски возникновения у людей онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Они утверждают, что эти негативные последствия порождают значительные общественные издержки, которые подтверждены многочисленными научными исследованиями. Однако эти издержки не включены в цену мяса, что создает искаженные экономические стимулы. В результате поощряется неустойчивый, разрушающий природу, изменяющий климат и вредящий общественному здоровью образ жизни, противоречащий обязательствам Латвии и международным соглашениям в области сохранения биоразнообразия, устойчивого развития и климата.
Бризга подчеркивает, что потребление мяса и топлива имеет схожие черты — оба наносят вред природе, способствуют изменению климата и усиливают социальное неравенство. Исследователи Боннского университета пришли к выводу, что потребление мяса необходимо сократить как минимум на 75 %, чтобы пищевая система не угрожала биоразнообразию и не способствовала климатическим изменениям.