Прокуратура опровергает сообщение о том, что из-за сходства имени за сексуальное насилие над ребенком год в тюрьме провел другой человек

Передача Латвийского телевидения (ЛТВ) "Запрещенный прием" в понедельник сообщила, что из-за сходства имени с именем предполагаемого насильника этот человек провел около года в тюрьме за сексуальное насилие над девочкой. Девочка рассказала сиротскому суду о продолжительном насилии в отношении нее, а позже в полиции назвала виновника. Предполагаемый насильник был задержан, предстал перед судом и провел почти год за решеткой. Позже девочка дала показания, что в тюрьме сидит не тот человек, после чего он был освобожден.