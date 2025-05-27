Прокуратура опровергает сообщение о том, что из-за сходства имени за сексуальное насилие над ребенком год в тюрьме провел другой человек
Публично прозвучавшая информация о том, что из-за сходства имени за сексуальное насилие над ребенком год в тюрьме провел другой человек, не соответствует действительности, заявили в прокуратуре.
Передача Латвийского телевидения (ЛТВ) "Запрещенный прием" в понедельник сообщила, что из-за сходства имени с именем предполагаемого насильника этот человек провел около года в тюрьме за сексуальное насилие над девочкой. Девочка рассказала сиротскому суду о продолжительном насилии в отношении нее, а позже в полиции назвала виновника. Предполагаемый насильник был задержан, предстал перед судом и провел почти год за решеткой. Позже девочка дала показания, что в тюрьме сидит не тот человек, после чего он был освобожден.
Комментируя эту информацию, в прокуратуре сообщили, что в рамках уголовного дела мужчине было предъявлено обвинение за насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.
Дело до сих пор находится в стадии следствия, обвинение не снято, и в рамках данного уголовного процесса ни один человек не был оправдан или признан виновным, подчеркнули в прокуратуре.
В марте 2023 года мужчина был заключен под стражу, но в сентябре того же года суд отменил меру пресечения, и к мужчине был применен надзор полиции, сообщили в прокуратуре.