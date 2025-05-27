Снова первые с конца? Латвия находится почти на последних местах по большинству показателей здоровья

Латвия сталкивается с серьезным дефицитом финансирования здравоохранения, который напрямую влияет на здоровье населения и качество жизни. «Мы находимся почти на последних местах по большинству показателей здоровья», – отмечает Маране, подчеркивая, что нехватка средств не должна становиться нормой. Данные ОЭСР показывают, что у жителей Латвии на 20 лет меньше здоровых лет жизни, чем, например, у шведов, а страна лидирует по показателям самооценки инвалидности. Пандемия выявила недостаточность системы здравоохранения – Латвии пришлось вводить более строгие ограничения, чем в других странах, так как не хватало резервных мощностей. Аболс признает: «Швеция могла позволить себе быть либеральнее, потому что у них были больничные койки, ресурсы». Этот пример показывает, что недостаточные инвестиции в мирное время уменьшают способность реагировать в кризисных ситуациях.