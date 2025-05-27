Снова первые с конца? Латвия находится почти на последних местах по большинству показателей здоровья
Финансирование здравоохранения в Латвии по-прежнему остается одним из самых низких в Европейском союзе, что влияет как на удовлетворение повседневных потребностей, так и на планирование развития.
Председатель правления Детской больницы Валтс Аболс и директор Ассоциации международных инновационных фармацевтических компаний Владислава Маране подчеркивают значимость системы здравоохранения для общей безопасности государства. Аболс отметил, что «здоровье каждого человека и каждого новорожденного очень важно», поскольку оно влияет как на демографическое развитие страны, так и на экономическую безопасность. Систему здравоохранения, как и армию, необходимо готовить к кризисам, но в отличие от сектора обороны, здравоохранение часто испытывает нехватку финансирования, сообщает передача TV3 «900 sekundes».
Латвия сталкивается с серьезным дефицитом финансирования здравоохранения, который напрямую влияет на здоровье населения и качество жизни. «Мы находимся почти на последних местах по большинству показателей здоровья», – отмечает Маране, подчеркивая, что нехватка средств не должна становиться нормой. Данные ОЭСР показывают, что у жителей Латвии на 20 лет меньше здоровых лет жизни, чем, например, у шведов, а страна лидирует по показателям самооценки инвалидности. Пандемия выявила недостаточность системы здравоохранения – Латвии пришлось вводить более строгие ограничения, чем в других странах, так как не хватало резервных мощностей. Аболс признает: «Швеция могла позволить себе быть либеральнее, потому что у них были больничные койки, ресурсы». Этот пример показывает, что недостаточные инвестиции в мирное время уменьшают способность реагировать в кризисных ситуациях.
Разрабатываются важные стратегические документы – в области онкологии, сердечно-сосудистого здоровья, ухода за матерью и ребенком. Однако, как подчеркивает Маране, «если у этих планов не будет соответствующего финансирования, они так и останутся на бумаге». Поэтому важно, чтобы при планировании бюджета эти направления получали реальное финансирование.
Аболс подчеркивает, что даже если бюджет останется неизменным, реальная выгода снижается из-за инфляции и роста расходов. «Работая в больнице, это совершенно очевидно», – отмечает он. Поэтому призыв заключается не только в поддержании текущего финансирования, но и в его увеличении, чтобы система здравоохранения могла реагировать на кризисы и обеспечивать благополучие населения в повседневной жизни.