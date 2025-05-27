Долгожители и те, кто уходят рано: сколько лет могут прожить знаки зодиака

Средняя продолжительность жизни: ниже средней.

Импульсивные, рискованные и часто нетерпеливые, Овны склонны к экстремальным ситуациям. Они обожают скорость, вызов и адреналин, но при этом часто игнорируют сигналы тела. Однако если Овен с возрастом научится беречь себя, у него есть шанс дожить до глубокой старости.