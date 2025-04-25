ФОТО: более 100 000 продуктов! В ТЦ Akropole Alfa открылся второй магазин косметики Tradehouse
В Риге, на первом этаже торгового центра Akropole Alfa, открылся уже второй магазин компании Tradehouse – одного из крупнейших импортеров и дистрибьюторов косметики и товаров для красоты и ухода в странах Балтии. Новый магазин обеспечивает еще более удобный доступ к миру красоты как для профессионалов индустрии, так и для всех ценителей красоты. Компания предлагает более 100 000 наименований продукции от 800 косметических брендов, с которыми 24 апреля ознакомились эксперты индустрии, блогеры и медийные личности.
«Решение открыть второй магазин именно в торговом центре Akropole Alfa обусловлено его удобным расположением – это позволит нам быть ближе к клиентам, проживающим или работающим в другой части Риги», – рассказывает Лаура Кулдкепп, исполнительный директор Tradehouse.
«До сих пор Tradehouse был представлен только в ТЦ Olimpia, но теперь мы становимся еще более доступнее для всех жителей и гостей столицы. В наших магазинах клиенты находят качество и широкий ассортимент косметических средств, а также скорость обслуживания – это и делает нас одним из ведущих и устойчивых игроков на рынке красоты».
Новый магазин площадью 600 м² радует покупателей современным дизайном, актуальной цветовой гаммой, просторными проходами между стеллажами, удобным расположением продукции, а главное – беспрецедентным ассортиментом косметических средств в Балтии. Здесь представлены эксклюзивные и нишевые бренды, ранее недоступные в Латвии. Магазин предлагает вдохновляющую атмосферу для покупок с современным концептом, возможностью протестировать новинки и участвовать в специальных мероприятиях. Кроме того, с открытием нового магазина создано 15 новых рабочих мест.
В Tradehouse можно найти как средства для домашнего ухода, так и профессиональную косметику для специалистов в сфере красоты. Ассортимент включает более 100 000 продуктов – от декоративной косметики до инструментов и аксессуаров для салонов. Гости мероприятия ознакомились с широкой линейкой средств по уходу за кожей, волосами, а также с продукцией для интимного здоровья.
Ассортимент магазина представлен мировыми брендами, в том числе популярной корейской косметикой, а также уникальными торговыми марками, которые доступны только в Tradehouse. Компания является единственным официальным дистрибьютором в странах Балтии брендов Sigma Beauty и Jane Iredale, а также предлагает продукцию Diva, Geske, Mesauda, Stylpro, Frudia, Inebrya, Alter Ego Italy, Ofra, Art Deco, CHI и многих других.
Гостей открытия угощали джин-коктейлями от бренда Johan Freitag, освежающими напитками от Vitamin Well, а также сладостями от бренда True Dates.
Tradehouse придерживается принципов устойчивого развития: перерабатывает пластик, используемый в косметических упаковках, минимизирует использование одноразовой тары и переходит на экологичные упаковочные решения в интернет-магазине. Для снижения энергопотребления в помещениях используются энергоэффективные лампы и сенсорное освещение.
Магазин Tradehouse ждет своих покупателей в ТЦ Akropole Alfa, по адресу: Рига, Бривибас гатве, 372, 1-й этаж, ежедневно с 10:00 до 21:00. А для тех, кто предпочитает делать покупки онлайн – доступен интернет-магазин: www.tradehouse.lv.