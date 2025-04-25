ФОТО: более 100 000 продуктов! В ТЦ Akropole Alfa открылся второй магазин косметики Tradehouse

«До сих пор Tradehouse был представлен только в ТЦ Olimpia, но теперь мы становимся еще более доступнее для всех жителей и гостей столицы. В наших магазинах клиенты находят качество и широкий ассортимент косметических средств, а также скорость обслуживания – это и делает нас одним из ведущих и устойчивых игроков на рынке красоты».